السوق المفتوح يبادر بدعم عدد من المدارس بأجهزة لاب توب وشاشات كمبيوتر

الوكيل الاخباري - إيماناً من السوق المفتوح بأن المستقبل بات يعتمد على التطور التكنولوجي السريع الذي هو أساس عمله، فنحن نشهد اليوم التحول الرقمي في كافة مناحي الحياة، حيث نؤمن بأن أحد أهم أركان هذا التحول يبدأ من قطاع التعليم في جميع مراحله الدراسية، وذلك لإعداد قادة المستقبل وهم على مقاعد الدراسة اليوم مواكبين لهذا التطور الكبير، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية قامت شركة السوق المفتوح بالتبرع بعدد من الحواسيب المحمولة وشاشات الكمبيوتر عالية الجودة لمجموعة من المدارس القائمة بكل من عجلون ولواء دير علا في المملكة الأردنية الهاشمية.



أبدت المدارس المستفيدة بدورها امتنانها من هذه المبادرة والتي من شأنها أن تساهم في التحسين من آلية سير العملية التعليمية لديهم، وبالتالي النهوض بجيل المستقبل، ومنحت شركة السوق المفتوح شهادات شكر تقديرا للمبادرة.

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وبدوره أعرب عدي السلامين - المدير التنفيذي للسوق المفتوح عن فخره بما قدمته مؤسساتنا التعليمية لجيل المستقبل، وعن سعادته بتقديم العون قدر المستطاع للمساهمة ولو بصورة بسيطة بتحسين السيرة التعليمي لبناة المستقبل.



وانطلاقاً من إيمان شركة السوق المفتوح بأنّ تكاتف المؤسسات المدنية هي بوابة للارتقاء بالقيم المجتمعية، وانطلاقاً من مكانة التعليم الكبيرة في نفوس أسرة السوق المفتوح؛ فإنها تدعو كافة الشركات والجهات التي تملك إمكانية المساعدة للشروع بذلك، وخصوصاً خلال الفترة الحالية التي تمر بها المنظومة التعليمية نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، التي آلت إلى التوجه لتوفير التعليم بصورة إلكترونية إلى جانب الوجاهية، الأمر الذي قد يكون صعباً بعض الشيء بالنسبة لمجموعة من المؤسسات التعليمية التي تفتقر لهذا النوع من الإمكانيات.



