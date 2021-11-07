الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

مشاريع جديدة لتحسين الواقع التعليمي في معان

الأشغال: ٢٩ ٪؜ نسبة الانجاز بطريق الشحن الجوي- صور

ماضي : ٧٠ ٪؜ إشغال فنادق العقبة

إقرار نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان

وزارة العمل تدعو للإبلاغ عن مخالفات الحد الأدنى الأجور

إدارة الأزمات ينفذ تمريناً وهمياً الإثنين

ما الحل لري مزروعات وادي الأردن إذا جف سد الملك طلال؟

الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس العراق الكاظمي

وزارة الصحة تدعو مرشحين لإجراء مقابلات شخصية -أسماء

بلدية إربد لـ الوكيل: 4 غرف طوارئ رئيسية استعدادا لفصل الشتاء

الأحد، 07-11-2021 09:13 ص

السوق المفتوح يبادر بدعم عدد من المدارس بأجهزة لاب توب وشاشات كمبيوتر

يس


الوكيل الاخباري - إيماناً من السوق المفتوح بأن المستقبل بات يعتمد على التطور التكنولوجي السريع الذي هو أساس عمله، فنحن نشهد اليوم التحول الرقمي في كافة مناحي الحياة، حيث نؤمن بأن أحد أهم أركان هذا التحول يبدأ من قطاع التعليم في جميع مراحله الدراسية، وذلك لإعداد قادة المستقبل وهم على مقاعد الدراسة اليوم مواكبين لهذا التطور الكبير، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية قامت شركة السوق المفتوح بالتبرع بعدد من الحواسيب المحمولة وشاشات الكمبيوتر عالية الجودة لمجموعة من المدارس القائمة بكل من عجلون ولواء دير علا في المملكة الأردنية الهاشمية.

أبدت المدارس المستفيدة بدورها امتنانها من هذه المبادرة والتي من شأنها أن تساهم في التحسين من آلية سير العملية التعليمية لديهم، وبالتالي النهوض بجيل المستقبل، ومنحت شركة السوق المفتوح شهادات شكر تقديرا للمبادرة.

اضافة اعلان

 

وبدوره أعرب عدي السلامين - المدير التنفيذي للسوق المفتوح عن فخره بما قدمته مؤسساتنا التعليمية لجيل المستقبل، وعن سعادته بتقديم العون قدر المستطاع للمساهمة ولو بصورة بسيطة بتحسين السيرة التعليمي لبناة المستقبل.

وانطلاقاً من إيمان شركة السوق المفتوح بأنّ تكاتف المؤسسات المدنية هي بوابة للارتقاء بالقيم المجتمعية، وانطلاقاً من مكانة التعليم الكبيرة في نفوس أسرة السوق المفتوح؛ فإنها تدعو كافة الشركات والجهات التي تملك إمكانية المساعدة للشروع بذلك، وخصوصاً خلال الفترة الحالية التي تمر بها المنظومة التعليمية نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، التي آلت إلى التوجه لتوفير التعليم بصورة إلكترونية إلى جانب الوجاهية، الأمر الذي قد يكون صعباً بعض الشيء بالنسبة لمجموعة من المؤسسات التعليمية التي تفتقر لهذا النوع من الإمكانيات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-11-07 at 10.01.16 AM

افتتاح محطة وقود جديدة في الشمال تابعة لمحطات المناصير للزيوت والمحروقات

VMLY&R Amman wins RJ Account

الملكية الأردنية تتعاون مع 'ڤي إم إل واي آند آر-عمّان' في مجال الإعلان الإبداعي

GetAttachment

زين تُطلق دورة مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني

57IZEPXAUXPXWI2UIZBTJ4DRLA

البنك العربي يرعى ماراثون عمّان الدولي 2021

Huawei - 04-11-2021

HUAWEI MateView... الجيل القادم من الشاشات الذكية المستقلة

18.10.2021 - Al Amal School - AbdelRahman & Ali & Retaj (11)

بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها و75 عاماً من النهوض بالتنمية المحلية

أخبار متعلقة
GetAttachment

تكنولوجيا قابلة للارتداء متنوعة تجدها على السوق المفتوح

GetAttachment

بيع وشراء اجهزة رياضية في الاردن على السوق المفتوح