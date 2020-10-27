السوق المفتوح يعرض جميع الخدمات التي تحتاجها في حياتك اليومية!

الوكيل الاخباري -



موقع السوق المفتوح

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السوق المفتوح OpenSooq؛ يمثل واحد من أفضل واهم المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، بحيث يعد الخيار المثالي لكل من يرغب بنشر إعلان عرض أو طلب لشتى الأغراض؛ سواء جديدة كانت أو مستعملة، بالإضافة إلى أنه الملجأ لكل من يرغب بالإعلان عن خدمات أو وظائف؛ إي يمكن القول أنه عبارة عن منصة متكاملة وشاملة تساعد المستخدمين على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من مكان واحد، دون الحاجة لبذل أي مجهود، أو تضييع الوقت، ناهيك عن أنه مجاني تماماً، وإمكانية الوصول إليه عن طريق متصفح الويب، أو من خلال تحميل وتثبيت التطبيق الرسمي التابع له على الهواتف الذكية؛ سواء من متجر جوجل بلاي، أو آب ستور، أو هواوي AppGallery.



الخدمات المتاحة على السوق المفتوح



يضم السوق المفتوح عدد هائل من إعلانات العرض والطلب، والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة وسرعة بفضل طريقة تصميم الموقع الأنيقة والمنظمة، إذ تندرج هذه الإعلانات ضمن مجموعة من الأقسام الرئيسية والتصنيفات الفرعية المعنونة، التي من شأنها أن تدل المستخدمين والزوار إلى غايتهم خلال أقصر وقت ممكن، ومن بينها قسم مخصص يحمل اسم الخدمات؛ وهو عبارة عن قسم يتميز بتقديم كل ما يمكن أن يبحث عنه المستخدم وأكثر، نظراً إلى أنه تم العمل على توفيره بهدف مساعدة الأفراد في العثور على كافة الخدمات التي من الممكن أن يحتاجوا إليها خلال حياتهم اليومية، بغض النظر عن نوعها، حيث يمكن البحث فيه عن أي خدمة ضمن ما يندرج عنه من فروع، والتي نشير فيما يلي إلى عدد منها على النحو التالي:



●بناء و مقاولات.

●صيانة لابتوب - كمبيوتر.

●خدمات تجميل.

●خدمات قانونية.

●خدمات توصيل.

●خدمات صيانة عامة.

●خدمات رعاية منزلية.

●خدمات دهان - أصباغ.

●خدمات مناسبات.

●خدمات حدادة - لحام.

●خدمات نجارة.

●خدمات تنجيد.

●خدمات سياحة وسفر.



ميزات قسم الخدمات على السوق المفتوح



من منا لا يبحث خلال حياته اليومية عن أشخاص يقدمون خدمات حدادة، أو نجارة، أو صيانة سيارات...إلخ، فهي من الأمور التي نحتاجها بصورة دورية، لذا لا بد من وجود طريقة سهلة وسريعة تضمن عملية وصول ميسرة إلى أحذ مقدميها، وهنا يأتي دور قسم الخدمات ضمن موقع السوق المفتوح، بحيث يقوم على مساعدة المستخدمين في التواصل مع أشخاص يملكون المهارات والقدرات التي يبحثون عنها، بالإضافة إلى إمكانية عرض ما يملك الشخص من إمكانيات تصليح أو صيانة وغيره من خلاله، أي أن المنفعة متبادلة بين الأطراف.



الجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من الخدمات التي يمكن الحصول عليها في هذا القسم، ولكن في حال عدم تمكن المستخدم من العثور على ما يبحث عنه ضمن العناوين الرئيسية؛ حينها يمكن النقر على خيار خدمات أخرى الذي يتضمن على عدد لا نهائي من الخدمات، مثل: خدمات الدروس الخصوصية، والترجمة، وخدمات تركيب أجهزة الحماية، وما إلى ذلك.



كيفية البحث عن خدمات على السوق المفتوح



يتميز السوق المفتوح بسهولة الوصول إلى أي إعلان فيه بكل سهولة ويسر، حيث تتعدد الطرق التي يمكن اتباعها وفقاً لتفضيل المستخدم، فمن الممكن أن يتمكن من العثور على أي خدمة يريد من خلال الاستعانة بشريط البحث الموجود أعلى الشاشة الرئيسية للموقع، والتي يمكن البحث فيها إما من خلال كتابة كلمة دلالية تشير على الخدمة، أو عن طريق اختيار تصنيف الخدمات من ضمن لائحة الأقسام الفرعية، كما يمكن الضغط على قسم الخدمات الموجود ضمن خيارات الأقسام على الشاشة الرئيسية، بحيث يتم الانتقال تلقائياً بالمستخدم إلى شاشة مخصصة لهذا القسم، ويندرج منها العديد من أنواع الخدمات التي يتم اختيار المراد منها، بما يتناسب مع احتياجات الشخص ومتطلباته.















