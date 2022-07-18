السوق المفتوح يقدم أفضل خدمات التعليم والتدريب والدروس الخصوصية

الوكيل الإخباري - سواء كنت مستخدماً أو زائراً لموقع السوق المفتوح الأول في الأردن في مجال الإعلانات المبوبة، يمكنك الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها في مجال التعليم والتدريب بضغطة زر من جهة، والنشر عما تقدمه كمزود خدمة في القطاع بعدة خطوات سهلة وبسيطة من جهة أخرى، علماً أنه بإمكانك تحقيق ذلك عبر زيارة الموقع على الويب، أو تحميل التطبيق الرسمي التابع له، والمتاح بكل من متجر جوجل بلاي، وآب ستور، ومتجر هواوي AppGallery.

اضافة اعلان



موقع السوق المفتوح يقدم لك أفضل خدمات التعليم والتدريب والدروس الخصوصية

يمكنك كباحث عن خدمات ذات صلة بالتعليم أو التدريب أو الدروس الخصوصية؛ الحصول على طلبك خلال بضع دقائق عبر البحث بين إعلانات العروض المُضافة في القسم الرئيسي "التعليم والتدريب"، وما يندرج تحته من تصنيفات فرعية تتمثل بكل من: دورات تدريبية، ودروس خصوصية، وأخرى، وإعلانات قريبة منك، وبعد التصفح كل ما يتطلبه الأمر منك اختيار المناسب منها، ثم التواصل مع صاحب الإعلان مباشرةً للاستفسار والاتفاق؛ وذلك عبر إحدى طرق الاتصال التي يتيحها الموقع، وهي: الاتصال الهاتفي، أو الدردشة، أو التعليقات.



أُنشر إعلانك خلال دقائق عبر السوق المفتوح

إن كنت أحد مزودي خدمات التعليم والتدريب في الأردن، وترغب بوصول إعلانك إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد الفئات المستهدفة، فإن موقع السوق المفتوح خيارك المثالي والأفضل، حيث يصنف الموقع رقم #1 في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الإعلانات المبوبة، ويتم استخدامه وزيارته يومياً من قبل ملايين الأشخاص، لذا يمكنك القول أن إعلانك سيدخل كل منزل أردني دون الحاجة لبذل أي مجهود أو الانتظار طويلاً، فكل ما عليك فعله هو إضافة إعلانك على حسابك الشخصي في الموقع، والمُعرف باسمك ورقم هاتفك، حتى يتمكن الأفراد المهتمين من التواصل معك، أما في حال لم تكن مُسجل مسبقاً على المنصة، فعليك تسجيل حساب أولاً.



احرص كمُعلن أيضاً أن تكون سريع في الاستجابة والرد على التعليقات والرسائل والمكالمات الهاتفية التي تصلك بهدف الاستفسار والاتفاق، حتى تتمكن من زيادة فرصك في بيع الخدمة التي تقدمها، والرفع من نسبة موثوقيتك لدى المتواصلين معك، وكما ينصح موقع السوق المفتوح مستخدميه وزواره دائماً؛ احرص على الاتفاق بشكل نهائي على أرض الواقع.



أعثر على طلبك بكبسة زر عبر موقع السوق المفتوح

إن كنت تبحث عن أي خدمة ذات الصلة بالتعليم والتدريب أو غيرها من الخدمات المتعددة والمتنوعة التي يقدمها موقع السوق المفتوح؛ فكل ما عليك هو تصفح الإعلانات المنشورة في القسم المعني، كما يمكنك تسهيل الأمر عبر الاستعانة بخاصية البحث المتقدم التي تساعدك في الوصول إلى طلبك خلال ثوانٍ عبر حصر نتائج البحث وفقاً للمعطيات التي تُدخلها، وبعد الانتهاء كل ما عليك هو التواصل مع صاحب الإعلان المناسب لك ولاحتياجاتك.



الجدير بالذكر أن موقع السوق المفتوح يُسهل عليك آلية البحث عن طلبك من خلال خاصية النتائج ذات الصلة، إذ فوّر تصفحك لإحدى الإعلانات المنشورة عليه؛ سوف يبدأ باقتراح إعلانات أخرى مشابهة لطلبك، مما يمكنك من الانتقال بسهولة بين الإعلانات ذات الصلة والوصول إلى ضالتك.



ماذا تنتظر؟ تصفح موقع السوق المفتوح الآن.

