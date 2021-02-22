الشركة الأردنية للطيران تتشكر كل من ساهم باختيار هويتها الجديده

الوكيل الاخباري - تتقدم الشركه الاردنيه للطيران ممثله بمجلس ادارتها وموظفيها وموظفي مجموعة شركاتها محليا وعالميا بالشكر والتقدير لكل من ساهم واشترك في التصويت لاختيار هويتنا الجديده وهذا ان دل فانما يدل على حبكم واهتمامكم الذي هو موضع تقديرنا واحترامنا .

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ومن هنا يسرنا اعلامكم بان النتائج النهائيه للتصويت اظهرت التصميم والرسومات التي قدمها السيد مأمون قصراوي بالمركز الاول والسيد محمد الغبيش في المركز الثاني بينما السيده لينا العظم في المركز الثالث والسيد اسامه حجاج في المركز الرابع .

وبالاخذ بملاحظاتكم التي وصلتنا عبر الايميل والرسائل على صفحات الشركه او مع القائمين عليها فقد ارتاينا ان نقوم بدراسة النماذج للفائزين المذكورين وتصميم نموذج مشترك بالتشارك معهم ومع رؤيتهم للخروج بالتصميم النهائي مع الحفاظ على حقوقهم بالحصول على المكافآت الماليه المقرره لكل منهم وحسب النتائج المعلنه وحسب الترتيب والتي سيتم توزيعها عليهم في حفل تكريمي سيقام بالتوافق مع الظروف الحاليه .



كما ونود تقديم الشكر والتقدير لكافة المتسابقين والذين لم يحالفهم الحظ علما باننا سنقوم بتوزيع جوائز ترضيه لكل منهم وسيعلن عنها في وقت لاحق متمنين لهم التوفيق في مسابقات مستقبليه سواء محليا او خارجيا .



شكرا لكم ونتمنى ان تستفيدوا من الخصم الممنوح للذين شاركونا بالتصويت وعددهم حوالي 3 مليون مشارك لنراكم مسافرين دائمين على متن طائراتنا في خطوطنا الجويه العامله والاخرى التي سيتم العمل عليها تباعا خلال الاشهر المقبله الى امريكا والصين وكندا وقبرص والرياض وغيرها من المناطق التي سيتم الاعلان عن تشغيلنا اليها في القريب العاجل .



مع خالص تحياتنا وتقديرنا

رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الاردنيه للطيران







