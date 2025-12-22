الشركة الأردنية للطيران تعلن عن حاجتها لتعيين مضيفات طيران - رابط

وأكدت الشركة أن بيئة العمل التي توفرها تتميز بالطابع الاحترافي وتمنح فرصًا حقيقية للتطور الوظيفي وبناء مستقبل مهني واعد في مجال الطيران، داعية الراغبات بالانضمام إلى “عائلة الأردنية للطيران” إلى التقدّم والاستفادة من هذه الفرصة التي تفتح آفاق النجاح والتحليق نحو التميز.
