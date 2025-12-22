الإثنين 2025-12-22 09:10 م

الشركة الأردنية للطيران تعلن عن حاجتها لتعيين مضيفات طيران - رابط

ل
أرشيفية
الإثنين، 22-12-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن فتح باب التوظيف لتعيين مضيفات طيران للعمل ضمن طاقم الضيافة الجوي، في إطار سعيها المستمر لتعزيز كوادرها بكفاءات مؤهلة وقادرة على تقديم أفضل معايير الخدمة للمسافرين.

اضافة اعلان

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الشركة للتوسع والارتقاء بتجربة السفر، بما ينسجم مع رؤيتها في التميز والاحترافية.


وأكدت الشركة أن بيئة العمل التي توفرها تتميز بالطابع الاحترافي وتمنح فرصًا حقيقية للتطور الوظيفي وبناء مستقبل مهني واعد في مجال الطيران، داعية الراغبات بالانضمام إلى “عائلة الأردنية للطيران” إلى التقدّم والاستفادة من هذه الفرصة التي تفتح آفاق النجاح والتحليق نحو التميز.

 

لتقديم الطلبات والاطلاع على الشروط أنقر هنا

 


Image1_12202522182930940636555.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بترا رايد تعقد لقاءها السنوي لعام 2025 وتستعرض إنجازاتها ورؤيتها المستقبلية

أخبار الشركات بترا رايد تعقد لقاءها السنوي لعام 2025 وتستعرض إنجازاتها ورؤيتها المستقبلية

الكيان يوجه تحذيراً شديد اللهجة لتركيا ويعلن عن تحالف عسكري مع قبرص واليونان

عربي ودولي الكيان يوجه تحذيراً شديد اللهجة لتركيا ويعلن عن تحالف عسكري مع قبرص واليونان

ب

أخبار محلية الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة

إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن

عربي ودولي إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن

ل

أخبار محلية أمين عام "الأوقاف" يلتقي مقدّمي أفكار إبداعية

تحذير حكومي شديد اللهجة لمرتكبي هذا الفعل

أخبار محلية تحذير حكومي شديد اللهجة لمرتكبي هذا الفعل

ال

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين سلطة البترا ومجلس الأعمال الأردني الأميركي

ل

أخبار محلية نقيب التمريض في كربلاء يزور المجلس التمريضي



 






الأكثر مشاهدة