الشركة الأردنية للطيران عن حاجتها لتعيين مضيفات طيران - رابط

الشركة الأردنية للطيران عن حاجتها لتعيين مضيفات طيران

الإثنين، 22-12-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن فتح باب التوظيف لتعيين مضيفات طيران للعمل ضمن طاقم الضيافة الجوي، في إطار سعيها المستمر لتعزيز كوادرها بكفاءات مؤهلة وقادرة على تقديم أفضل معايير الخدمة للمسافرين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الشركة للتوسع والارتقاء بتجربة السفر، بما ينسجم مع رؤيتها في التميز والاحترافية.


وأكدت الشركة أن بيئة العمل التي توفرها تتميز بالطابع الاحترافي وتمنح فرصًا حقيقية للتطور الوظيفي وبناء مستقبل مهني واعد في مجال الطيران، داعية الراغبات بالانضمام إلى “عائلة الأردنية للطيران” إلى التقدّم والاستفادة من هذه الفرصة التي تفتح آفاق النجاح والتحليق نحو التميز.

 

لتقديم الطلبات والاطلاع على الشروط أنقر هنا

 


