الشركة السعودية الأردنية للاستثمار توقّع اتفاقاً للاستثمار في "اليوم" للمخابز

وتهدف الصفقة، التي تتضمن اصدار أسهم جديدة من قبل شركة "اليوم" للمخابز، إلى تعزيز قدراتها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل المدى، والتي تشمل توسيع نطاق أعمالها من خلال إدخال فئات جديدة من المنتجات إلى الأردن والأسواق المجاورة.
وتتماشى الصفقة مع استراتيجية الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، والتي تستهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة وواعدة في الأردن، وإطلاق شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة المدى من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد مستدامة.
وقال متعب الشثري، الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية الأردنية للاستثمار: "يسعدنا التعاون مع شركة ’اليوم‘ للمخابز، ونتطلع إلى المساهمة في نمو وتوسعة أعمالها. تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية الشركة السعودية الأردنية للاستثمار لبناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص والتركيز على القطاعات الواعدة ذات الأولوية في السوق الأردنية؛ بما في ذلك قطاع الأغذية، والاستثمار في الفرص والمشاريع التي من شأنها تحقيق عوائد مستدامة ".
من جانبه، قال محمود خليل، الشريك المؤسس لشركة "اليوم" للمخابز: "نحقق اليوم إنجازاً مهماً لشركة ’اليوم‘ للمخابز، مع بداية لمرحلة جديدة في مسيرتها. متحمسون للغاية لاستثمار الشركة السعودية الأردنية معنا، ما سيمكننا من تنفيذ الركائز الأساسية لاستراتيجية نموّنا من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة توفر منتجاتُنا وتوسيع شبكة التوزيع داخل الأردن وفي الأسواق المجاورة."
وتعد "اليوم" للمخابز أحد أكبر الشركات المتخصصة في منتجات المخبوزات الطازجة، ومستلزمات تصنيعها في السوق الأردنية، وتمتلك واحدة من أكبر البنى التحتية في هذا المجال في الأردن، بما في ذلك وحدة تصنيع بطاقة معالجة لـ 300 طن من الدقيق يومياً، و7 خطوط إنتاج، ووحدات تغليف وتخزين.، بالإضافة إلى شبكات توزيع واسعة ومتقدمة؛ ما يسمح بتغطية مناطق عدة والوصول لها عبر العديد من نقاط البيع.
-
أخبار متعلقة
-
منصة زين تواصل فعالياتها في الجامعات وتعقد 3 ورشات تدريبية متخصصة
-
بنك الإسكان يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد
-
فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية - رابط
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق أعمال تنفيذ البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من توسعة المجمع
-
سامسونج تحصد 58 جائزة من جوائز iF Design 2025
-
"المركزية تويوتا" تُقدّم لعملائها خصومات تصل إلى 7300 دينار خلال شهر رمضان
-
زين تستكمل حملتها الرمضانية السنوية ضمن مبادرات التكافل المجتمعي
-
هايبرماكس تحتفي بشهر رمضان بعروض استثنائية ومبادرات مجتمعية