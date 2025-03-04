الشركة السعودية الأردنية للاستثمار توقّع اتفاقاً للاستثمار في "اليوم" للمخابز

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، وشركة "اليوم" للمخابز، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المخبوزات في الأردن، اليوم توقيع اتفاقية تستثمر من خلالها الشركة السعودية الأردنية - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بشكل غير مباشر في شركة "اليوم" للمخابز. ويخضع إتمام الصفقة، لاستكمال الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة، ومنها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

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وتهدف الصفقة، التي تتضمن اصدار أسهم جديدة من قبل شركة "اليوم" للمخابز، إلى تعزيز قدراتها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل المدى، والتي تشمل توسيع نطاق أعمالها من خلال إدخال فئات جديدة من المنتجات إلى الأردن والأسواق المجاورة.



وتتماشى الصفقة مع استراتيجية الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، والتي تستهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة وواعدة في الأردن، وإطلاق شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة المدى من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد مستدامة.



وقال متعب الشثري، الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية الأردنية للاستثمار: "يسعدنا التعاون مع شركة ’اليوم‘ للمخابز، ونتطلع إلى المساهمة في نمو وتوسعة أعمالها. تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية الشركة السعودية الأردنية للاستثمار لبناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص والتركيز على القطاعات الواعدة ذات الأولوية في السوق الأردنية؛ بما في ذلك قطاع الأغذية، والاستثمار في الفرص والمشاريع التي من شأنها تحقيق عوائد مستدامة ".



من جانبه، قال محمود خليل، الشريك المؤسس لشركة "اليوم" للمخابز: "نحقق اليوم إنجازاً مهماً لشركة ’اليوم‘ للمخابز، مع بداية لمرحلة جديدة في مسيرتها. متحمسون للغاية لاستثمار الشركة السعودية الأردنية معنا، ما سيمكننا من تنفيذ الركائز الأساسية لاستراتيجية نموّنا من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة توفر منتجاتُنا وتوسيع شبكة التوزيع داخل الأردن وفي الأسواق المجاورة."