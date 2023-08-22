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الثلاثاء، 22-08-2023 12:35 م

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات (وكلاء سيارات إم جي) تطلق عرضًا تمويليًا خاصًا لشركة كريم بالتعاون مع بنك القاهرة عمان

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الوكيل الإخباري - في إطار الجهود المستمرة لتوفير أفضل العروض التمويلية للعملاء والشركاء ومواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم، أعلنت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات - وكلاء سيارات إم جي في الأردن- عن إطلاق عرضاً خاصاً لكباتنشركة كريم لتمويل قروض السيارات بالتعاون مع بنك القاهرة عمان بشروط ميسرة وبأسعار فائدة منافسة و فترات سداد مرنة.

ويأتي هذ العرض ليتيح لكباتن شركة كريم إمكانية اقتناء سيارة إم جي بما يتناسب مع اختياراتهم ضمن مجموعة واسعة من الموديلات المتوفرة لدى الشركة المعاصرة مع امكانية استبدال السيارة مهما كان نوعها.

وتعد إم جي موتر علامة تجارية بريطانية المنشأ وقد تميزت بكثير من النشاط، حيث عززت مكانة العلامة التجارية واطلقت بقوة مجموعة من الطرازات الجديدة، بما فيها مركبات الطاقة الجديدة، وسرعت توسعها في الأسواق المحلية والدولية. وتأكيداً على الإنجازات الكبيرة التي حققتها العلامة التجارية خلال السنوت القليلة وحصولها على أعلى تصنيف من فئة خمس نجوم ضمن البرنامج الأوروبي لتقيم السيارات الجديدة (EuroNCAP) وايضاً حاصلة على تصنيف الأمان (C-NCAP) بفضل مجموعة أنظمة السلامة الخاصة بها.

ولتميّز إم جي عملائها، تُقدّم كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق مع كل سيارة.

المعاصرة تحرص دوماً على عقد شراكات وحلول تمويلية مميزة مع كافة القطاعات وتوفير الفئات الأحدث من سيارات إم جي الملائمة للإحتياجات العصرية بأسعار منافسة وبخدمات ما بعد البيع المميزة. وهدفها ان تصبح إم جي السيارة الأولى في السوق الأردني.

وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء.

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وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلص “Careem Plus”هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.


 




 

 


 

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