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الخميس، 09-03-2023 10:34 ص

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات ام جي في الأردن تحرص على عقد شراكات في السوق الأردني

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الوكيل الإخباري - الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات ام جي في الأردن تحرص دوماً على عقد شراكات في السوق الأردني مع كافة القطاعات وتوفير الفئات الأحدث من سيارات ام جي الملائمة للإحتياجات العصرية بأسعار منافسة وبخدمات مابعد البيع المميزة.

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اذ قامت مؤخراً بتسليم دفعه جديدة من سيارات ام جي موديل 2023 لأحد شراكات التأجير لتنضم الى اسطولها من أجل تحقيق الرضا التام للعملاء.
اذ تعد ام جي موتر علامة تجارية بريطانية المنشأ وقد تميزت بكثير من النشاط، حيث عززت مكانه العلامة التجارية وأطلقت بقوة مجموعة من الطرازات الجديدة ، بما فيها مركبات الطاقة الجديدة، وسرّعت توسّعها في الأسواق المحلية والدولية، وتأكيداً على الإنجازات الكبيرة التي حقّقتها العلامة التجارية خلال السنوات القليلة وحصولها على أعلى تصنيف من فئة خمس نجوم ضمن البرنامج الأوروبي لتقيم السيارات الجديدة (EuroNCAP) وايضاً حاصلة على تصنيف الأمان (C-NCAP) بفضل مجموعة أنظمة السلامة الخاصة بها.


ولتميّز إم جي عملائها، تُقدّم كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق مع كل سيارة.
 والشركة المعاصرة في تطلع لتوسيع نطاق هذه الشراكات الإستراتيجية وهدفها ان تصبح ام جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجات .


 




 

 


 

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