الشركة الوطنية العربية للسيارات / كيا الأردن تواصل صناعة التميّز وتحصد إنجازًا استثنائيًا في رضا العملاء على المستوى العالمي

الوكيل الإخباري- في محطة جديدة تضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل، وتأكيدًا على ريادتها وتميّزها المؤسسي، وامتدادًا لمسيرتها الراسخة في تقديم تجربة عملاء عالمية المستوى، حققت الشركة الوطنية العربية للسيارات / كيا الأردن إنجازًا استثنائيًا على الساحة الدولية، ضمن النتائج الأولية لاستبيانات (KSCS) و (KACS) لرضا العملاء لعام 2025، تُوّج بحصد جوائز إقليمية مرموقة، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة ومتصدّرة عالميًا.

وفي مؤشر رضا عملاء المبيعات (KSCS)، سجّل الأردن 963 نقطة، محققًا تقدما استثنائياً بلغت +50 نقطة مقارنة بعام 2024، ليحلّ في المرتبة الثانية عالميًا، في إنجاز يعكس تطورًا استثنائيًا يفوق مستويات الأداء المتميّز السابقة، ويؤكد أن كيا الأردن لا تكتفي بالحفاظ على مكانتها، بل تواصل الارتقاء بمعايير التميّز إلى آفاق غير مسبوقة.



أما في مجال خدمات ما بعد البيع، فقد سجّلت كيا الأردن إنجازًا تاريخيًا بتصدرها المركز الأول عالميًا في استبيان KACS لرضا عملاء خدمات الصيانة، بعد تحقيقها 981 نقطة، متفوقةً على جميع أسواق كيا حول العالم، في تتويج يعكس التميّز الشامل في أداء مراكز الصيانة، وجودة الخدمات المقدّمة، وكفاءة الكوادر الفنية، والالتزام الصارم بأدق وأعلى المعايير العالمية المعتمدة من كيا.



وشملت الجوائز التي تسلّمتها كيا الأردن من المكتب الإقليمي لكيا:

جائزة التميّز الإقليمي في رضا عملاء المبيعات

(Sales Customer Satisfaction – Significant Improvement Award)



جائزة التميّز العالمي في رضا عملاء خدمات ما بعد البيع (KACS)، بعد تحقيق المركز الأول عالميًا، تقديرًا للأداء الاستثنائي لمراكز الصيانة، والتفوّق في تجربة العميل، وسرعة الاستجابة، وجودة الخدمة، والتطبيق المتكامل لأفضل الممارسات العالمية.



ويجسّد هذا التكريم ثمرة عمل مؤسسي متكامل، شاركت فيه فرق المبيعات والخدمات الفنية بروح واحدة ورؤية موحّدة، مدفوعة بثقافة مؤسسية راسخة تضع العميل في صدارة الأولويات، وتؤمن بأن التميّز ليس إنجازًا مرحليًا، بل نهج عمل مستدام ومسارًا مستمرًا للتطوير والابتكار.



وفي تعليقه على هذا الإنجاز العالمي، قال خليل القريني، مدير إدارة خدمات ما بعد البيع في كيا الأردن:

“يمثل تحقيق المركز الأول عالميًا في مؤشر KACS تتويجًا لجهود استراتيجية طويلة الأمد، واستثمارًا متواصلًا في تطوير البنية التحتية الفنية، ورفع كفاءة الكوادر، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يضمن تقديم تجربة صيانة استثنائية ترتكز على الاحتراف، والثقة، ورضا العملاء في جميع مراحل الخدمة.”

من جهته، أعرب وسيم الأقرع، المدير التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات / كيا الأردن، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً:



“نفخر بما حققته كيا الأردن من نتائج عالمية رفيعة المستوى، وعلى رأسها التصدّر العالمي في رضا عملاء خدمات ما بعد البيع، وهو إنجاز يعكس رؤية استراتيجية واضحة، وثقافة مؤسسية تضع العميل في قلب كل قرار. هذا النجاح لا يمثّل نقطة وصول، بل محطة متقدمة في مسيرة مستمرة نحو التميّز وترسيخ مكانة الأردن كأحد أبرز الأسواق النموذجية ضمن شبكة كيا العالمية.”



وتؤكد هذه النتائج المكانة الرفيعة التي تحتلها كيا الأردن ضمن منظومة كيا العالمية، حيث أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تحويل الأداء المتفوّق إلى إنجازات عالمية استثنائية، وتقديم تجربة عملاء متكاملة تتجاوز التوقعات في جميع نقاط التفاعل.