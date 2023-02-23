الشركة الوطنية للدواجن تحصل على شهادة الممارسات الفضلى لتربية وانتاج الدواجن GLOBALGAP

الوكيل الإخباري - في يناير 2023، حصلت الشركة الوطنية للدواجن على شهادة الممارسات الفضلى لتربية وانتاج الدواجن GLOBALGAP لسلامة الغذاء، التي تضمن للشركة إنتاجاً آمناً ومستداماً لمنتجات عالية الجودة.

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من خلال هذا الإنجاز"المميز"، أصبحت الشركة الوطنية للدواجن - الأردن أول منتج متكامل للدواجن في الأردن والشركة الوحيدة في قطاع الدواجن التي تحصد شهادة GLOBALGAP في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تعدّ الشركة الوطنية للدواجن - الأردن إحدى شركات شركة دل مونتي العالمية (https://www.delmonte.com)، وقد بدأت عملها في الأردن كأول مشروع متكامل للدواجن منذ 27 عاماً، حققت خلالها إنجازات عديدة ومستمرة.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الشركة الخيار الأول للمستهلك في السوق الأردني لما تتمتع به من مصداقية عالية وتميز في الجودة، وسلامة الأغذية ومستوى الخدمة.



بفضل جهود موظفيها الذي يفوق عددهم الـ1200 موظف، يعملون انطلاقاً من مواقعها الـ 28 في عمان وجنوب الأردن، يتم إنتاج حوالي 40,000 طن من لحوم الدواجن الطازجة والمجمّدة و7,000 طن من اللحوم المصنعة والمعلّبة سنوياً.

ويتم توريد منتجات الشركة في معظم سلاسل البيع بالتجزئة المحلية و المطاعم والفنادق والمستشفيات والمؤسسات تحت العلامات التجارية "الوطنية للدواجن" و"ديل مونتي".



يشكّل الحصول على هذه الشهادة دليلاً على أن الشركة الوطنية للدواجن قد حققت أعلى المعايير والمتطلبات من حيث الجودة العالية وإنتاج الغذاء الآمن والامتثال للمتطلبات البيئية والاستدامة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وكذلك تحقيق مستويات عالية من الرفق الحيواني المطلوب في تربية وإنتاج الدواجن.



وفي معرض تعليقه على الأمر، قال السيد أحمد الرعود، المدير العام للشركة الوطنية للدواجن: "تعدّ سلامة الأغذية وصحة عملائنا في صميم مبادئ شركتنا. يتم إنتاج جميع المنتجات التي نقدمها، على الصعيدين الوطني والدولي ، وفقا لأحدث قواعد ومعايير سلامة الأغذية الدولية، تحت إشراف صارم ومستمر من فريق مؤهل من الأطباء البيطريين ومهندسي الإنتاج الحيواني ومهندسي الجودة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى الإشراف المباشر للسلطات الزراعية والصحية والبيطرية في الأردن وكذلك جهات الطرف الثالث.



يشكّل الحصول الاعتماد من قبل الجلوبال جاب بمثابة إضافة قيّمة للشركة لتأكيد التزاماتها وفق الاعتمادات الأخرى الحاصلة عليها الشركة، مثل الآيزو، وشهادة سلامة الغذاء وشهادة المخاطر والنقاط الحرجة وكذلك شهادات الحلال.



بالإضافة إلى الأجزاء الأساسية من معيارGLOBALG. A.P. القابلة للتطبيق على جميع العمليات الزراعية المتعلقة بإنتاج دجاج التسمين، تغطي وحدة الثروة الحيوانية مجالات محددة بما في ذلك إنتاج الأعلاف والتربية والفقس ومزارع التسمين الفعلية.



يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول شهادة GLOBALG. A.P. لمنتجي الدواجن هنا.

