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الأحد، 04-04-2021 12:53 م

الشركة الوطنية للدواجن تختتم حملة جمع التبرعات لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان

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الوكيل الاخباري - اختتمت الشركة الوطنية للدواجن حملة جمع التبرعات التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف جمع التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وكانت هذه الحملة قد بدأت في شهر حزيران العام الماضي، جاء من خلالها إتاحةالشركة الوطنية للدواجنالتبرع بقيمة قرش واحد عن ثمن كل دجاجة يتم بيعها.

وحول هذا الدعم، قالت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: "نشكر الشركة الوطنية للدواجن على المبادرة الطيبة التي تعكس معاني المسؤولية الاجتماعية،والتي تساهم في تحقيق التكافل المجتمعي وغرس قيم العطاء والتوعية بضرورة التصدي لمرض السرطان".

من جهته أشاد مدير عام الشركة الوطنية للدواجن، السيد أحمد عبدالكريم الرعود، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الحسين للسرطان سواء من حيث توفير العلاج اللائق للمرضى المصابين بالسرطان، أو من حيث التوعية المستمرة بهذا المرض وأهمية الكشف المبكر عنه.

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وأكد الرعود أن إطلاق "الوطنية للدواجن" لهذه الحملة النوعية ينبع من واجبها الوطني وبرامج استراتيجية مسؤوليتها المجتمعية التي تهدف إلى دعم ومساندة المؤسسات الوطنية غير الربحية ذات الأهداف النبيلة والقيم الإنسانية وعلى رأسها مؤسسة الحسين للسرطان.

 




 

 


 

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