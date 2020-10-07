الصرايرة : البوتاس العربية تحقق أرقاماً قياسية مع نهاية أيلول الماضي

الوكيل الاخباري – قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، إنّ "البوتاس العربية" حققت في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري أرقاماً قياسية على صعيدي الإنتاج والمبيعات هي الأعلى منذ تأسيسها رغم ما خلفته جائحة كورونا من تحديات اقتصادية صعبة ألقت بظلالها على دول العالم أجمع، كما تأثر بها سلباً سوق الأسمدة العالمي.



وأضاف الصرايرة ، أن كميات الإنتاج التي حققتها "البوتاس العربية" بلغت 1.966 مليون طن، كما سجلت كميات المبيعات أيضاً رقماً قياسياً تجاوز 2 مليون طن مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، موضحاً أن هذه الأرقام القياسية ستنعكس إيجابيا على أرباح الشركة للعام ٢٠٢٠، كما ستزيد من مدعمات الاستثمارات المستقبلية للشركة وتمكينها من التوسع الأفقي والعمودي.



وبحسب الصرايرة ، فإن شركة البوتاس العربية لجأت ولمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي رافقت انتشار فيروس كورونا إلى مضاعفة جهودها لتخفيض كلف الإنتاج وضبط النفقات، إذ تمكنت الشركة من خفض كلفة إنتاج الطن الواحد من البوتاس إلى مستويات قياسية حيث انخفضت كلفة إنتاج طن البوتاس بواقع 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وفيما يتعلق بنتائج الشركات التابعة والحليفة لشركة البوتاس العربية، أكد الصرايرة أن هذه الشركات حققت أيضا نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثالث من العام الجاري، ستنعكس بشكل مباشر على استثماراتها وخططها التوسعية المستقبلية.



وبالتفصيل أوضح الصرايرة أن مبيعات شركة كيمابكو (المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية والتي تنتج مادة نترات البوتاسيوم) سجلت رقماً قياسياً مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري إذ بلغت حوالي 119 ألف طن وبارتفاع نسبته 32% عن العام الماضي وأعلى بنسبة 15% عن مبيعات الشركة في السنوات السابقة، مبيناً أن قيمة هذه المبيعات بلغت 58.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع مقدارها 24% عن ذات الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت أرباح شركة كيمابكو الصافية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 28% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.



وعن أداء الشركات الحليفة، بين الصرايرة أن مبيعات شركة برومين الأردن حققت مع نهاية أيلول الماضي ارتفاعاً مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، كما حققت شركة برومين الأردن تحسنًا في نسب الربحية مقارنة مع العام الماضي على الرغم من التحديات التي واجهت الشركة خلال هذا العام على إثر جائحة كورونا وتداعياتها.



ولفت الصرايرة، إلى أن استثمارات شركة البوتاس العربية لا زالت تعزز من مخزون العملات الصعبة للمملكة حيث بلغ مجموع ما رفدته الشركة وشركاتها التابعة والحليفة مع نهاية أيلول الماضي نحو 780 مليون دولار أمريكي.



وكانت شركة البوتاس العربية قد تبرعت خلال العام الجاري بمبلغ 31 مليون دينار ، منها 20 مليون دينار لصندوق همّة وطن.

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