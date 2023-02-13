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الإثنين، 13-02-2023 01:22 م

الصفدي ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان يزوران كنافة حبيبة

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الوكيل الإخباري - في زيارة غير متوقعة، وبعيدا عن البروتوكولات السياسية، فاجأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يرافقه وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رواد الفرع الرئيسي لحلويات حبيبة في العاصمة عمّان.اضافة اعلان



وكان في استقبال الصفدي وآل نهيان، المدير العام لحلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، هاني محمود حبيبة.


ومع الأجواء الباردة، حرص الوزيرين على تناول الكنافة من عند حبيبة الذي يعتبر الأشهر في تقديمها، فحين تكون الأجواء باردة لا شيء يضاهي روعة مذاق الكنافة.


وفي خطوة نالت إعجاب الزبائن من مرتادي كنافة حبيبة، حرص الوزير الإماراتي على الجلوس بين الزبائن ووجه لهم التحيات قبل أن يلتقط صورة تذكارية مع الحاج هاني محمود حبيبة وأولاده أمام مدخل الفرع الرئيسي.


وحازت الصورة على إعجاب عشرات الآلاف من مستخدمي تطبيق تراسل الصور "انستغرام"، فيما وصف آخرون تجاربهم الإيجابية والجميلة مع حلويات حبيبة وخاصة فرع وسط البلد الذي تعتبر زيارته تقليدا أساسيا لكل مواطن وسائح يزور العاصمة عمّان.

 




 

 


 

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