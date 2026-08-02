الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة يعلن تأسيس ترايسمارت جروب

الوكيل الإخباري- اندماج ترايسمارت ومناف سوفت خطوة أولى في تنفيذ استراتيجية الصندوق لبناء منصة استثمارية قطاعية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

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أعلن الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة تأسيس "ترايسمارت جروب"، وذلك عقب استكمال اندماج شركتي ترايسمارت ومناف سوفت، الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 16 تموز 2026. وتشكّل هذه الخطوة نقطة انطلاق لمنصة الصندوق الاستثمارية الأولى المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإحدى المحطات الأولى في تنفيذ استراتيجيته لبناء منصات قطاعية تجمع الشركات الأردنية المتكاملة ضمن كيانات أكثر قدرة على النمو والتوسع والمنافسة.



ويمتلك الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة حصة الأغلبية في الشركتين، كما تولّى قيادة عملية الدمج وصياغة الرؤية الاستراتيجية للمجموعة الجديدة، إلى جانب دعم تطوير أطر الحوكمة والقدرات المؤسسية اللازمة لنموّها على المدى الطويل.



ويأتي إعلان تأسيس ترايسمارت جروب في ظل تسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتزايد أهمية حوكمة البيانات، وحاجة المؤسسات إلى بنية تحتية رقمية أكثر جاهزية؛ حيث يهدف الاندماج إلى بناء مزوّد متكامل للحلول التقنية يجمع بين البرمجيات المالية والبنية التحتية الرقمية والأنظمة الأمنية، بما يتيح للمجموعة تقديم حلول مترابطة تلبّي احتياجات المؤسسات المالية والحكومية ومؤسسات الأعمال في مختلف القطاعات.



وبهذه المناسبة، قالت آيات الحنيطي، رئيسة مجلس إدارة ترايسمارت جروب: "ينطلق دور الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار طويل الأمد في الشركات الأردنية، والعمل معها على ترسيخ الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للنمو والاستمرار.

كما ترتكز استراتيجية الصندوق على الاستثمار في الشركات الأردنية المتكاملة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، والعمل على توحيدها ضمن كيانات أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يعزز القيمة التي تحققها شركات محفظته الاستثمارية.

ويترجم تأسيس ترايسمارت جروب هذا النهج عملياً، من خلال جمع شركتين متكاملتي الخبرات ضمن رؤية موحَّدة تعزّز قدرتهما على المنافسة والتوسع. كما تمثل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق لبناء منصات قطاعية تدعم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الأردني، وتسهم في بناء شركات وطنية أكثر قوة واستدامة."



وقال عبدالله حاج ديب ساكن، الرئيس التنفيذي لـترايسمارت جروب: "ننظر إلى هذا الاندماج بوصفه تأسيساً لقاعدة أقوى للمرحلة المقبلة. فقد بنت كل من ترايسمارت ومناف سوفت خبراتها وثقة عملائها على مدى سنوات، ويمنحنا تكامل هذه القدرات نطاقاً أوسع من الحلول وفرصاً أكبر للنمو المستدام. كما يتيح لنا مواصلة الاستثمار في الكفاءات الأردنية وتطوير حلول تقنية تنطلق من الأردن إلى أسواق المنطقة."



ومن جهته، قال محمد فراج، المدير العام بالوكالة لشركة مناف سوفت: "أرى في هذا الاندماج خطوة مشجعة يتجاوز أثرها حدود الشركتين، لأنها تقدم مثالاً عملياً على ما يمكن أن تحققه الشركات الأردنية حين توحّد خبراتها وكفاءاتها ضمن رؤية واستراتيجية مشتركة. ومن شأن هذا التكامل أن يرفع كفاءة أعمالنا، ويسرّع الابتكار، ويعزز القيمة التي نقدمها لعملائنا.

ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمبادرات استثمارية أخرى تجمع شركات محفظة الصندوق، وتدعم بناء كيانات أكثر مرونة وتنافسية."



وتستند المجموعة الجديدة إلى خبرة ترايسمارت، التي تأسست عام 2001 وتتخصص في تصميم وتنفيذ حلول البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة الأمنية وتجربة العملاء، وخبرة مناف سوفت، التي تمتلك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في تطوير الحلول البرمجية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بما يشمل أنظمة الوساطة المالية، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المساهمين، وإدارة الأصول.

وتخدم الشركتان مؤسسات من القطاعات المالية والحكومية وقطاعات الأعمال، وتتمتعان بحضور في الأردن وسوريا وفلسطين والعراق وليبيا.



وستركّز المجموعة خلال المرحلة المقبلة على تطوير منتجات وحلول قائمة على الملكية الفكرية، والجمع بين البرمجيات والبنية التحتية لتقديم حلول أكثر تكاملاً تدعم التحول الرقمي للمؤسسات، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتوسيع حضورها في أسواق المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم تأسيس المجموعة في توفير فرص عمل جديدة ودعم الابتكار المحلي، بما يعزّز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.



ومن الجدير بالذكر أن الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة هو صندوق استثمار مباشر بقيمة 125 مليون دينار أردني، أُسس عام 2018 بمبادرة من البنك المركزي الأردني، وتُديره شركة مجموعة العربي للاستثمار (العربي إنفست) ، بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة للنمو. ويعمل الصندوق على دعم نمو شركات محفظته من خلال تعزيز الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، وخلق القيمة التشغيلية، بما يسهم في بناء شركات أردنية أكثر تنافسية واستدامة.