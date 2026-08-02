الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة يعلن تأسيس ترايسمارت جروب

ويمتلك الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة حصة الأغلبية في الشركتين، كما تولّى قيادة عملية الدمج وصياغة الرؤية الاستراتيجية للمجموعة الجديدة، إلى جانب دعم تطوير أطر الحوكمة والقدرات المؤسسية اللازمة لنموّها على المدى الطويل.
ويأتي إعلان تأسيس ترايسمارت جروب في ظل تسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتزايد أهمية حوكمة البيانات، وحاجة المؤسسات إلى بنية تحتية رقمية أكثر جاهزية؛ حيث يهدف الاندماج إلى بناء مزوّد متكامل للحلول التقنية يجمع بين البرمجيات المالية والبنية التحتية الرقمية والأنظمة الأمنية، بما يتيح للمجموعة تقديم حلول مترابطة تلبّي احتياجات المؤسسات المالية والحكومية ومؤسسات الأعمال في مختلف القطاعات.
وبهذه المناسبة، قالت آيات الحنيطي، رئيسة مجلس إدارة ترايسمارت جروب: "ينطلق دور الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار طويل الأمد في الشركات الأردنية، والعمل معها على ترسيخ الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للنمو والاستمرار.
وقال عبدالله حاج ديب ساكن، الرئيس التنفيذي لـترايسمارت جروب: "ننظر إلى هذا الاندماج بوصفه تأسيساً لقاعدة أقوى للمرحلة المقبلة. فقد بنت كل من ترايسمارت ومناف سوفت خبراتها وثقة عملائها على مدى سنوات، ويمنحنا تكامل هذه القدرات نطاقاً أوسع من الحلول وفرصاً أكبر للنمو المستدام. كما يتيح لنا مواصلة الاستثمار في الكفاءات الأردنية وتطوير حلول تقنية تنطلق من الأردن إلى أسواق المنطقة."
ومن جهته، قال محمد فراج، المدير العام بالوكالة لشركة مناف سوفت: "أرى في هذا الاندماج خطوة مشجعة يتجاوز أثرها حدود الشركتين، لأنها تقدم مثالاً عملياً على ما يمكن أن تحققه الشركات الأردنية حين توحّد خبراتها وكفاءاتها ضمن رؤية واستراتيجية مشتركة. ومن شأن هذا التكامل أن يرفع كفاءة أعمالنا، ويسرّع الابتكار، ويعزز القيمة التي نقدمها لعملائنا.
وتستند المجموعة الجديدة إلى خبرة ترايسمارت، التي تأسست عام 2001 وتتخصص في تصميم وتنفيذ حلول البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة الأمنية وتجربة العملاء، وخبرة مناف سوفت، التي تمتلك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في تطوير الحلول البرمجية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بما يشمل أنظمة الوساطة المالية، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المساهمين، وإدارة الأصول.
وستركّز المجموعة خلال المرحلة المقبلة على تطوير منتجات وحلول قائمة على الملكية الفكرية، والجمع بين البرمجيات والبنية التحتية لتقديم حلول أكثر تكاملاً تدعم التحول الرقمي للمؤسسات، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتوسيع حضورها في أسواق المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم تأسيس المجموعة في توفير فرص عمل جديدة ودعم الابتكار المحلي، بما يعزّز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بالذكر أن الصندوق الأردني للشركات الصغيرة والمتوسطة هو صندوق استثمار مباشر بقيمة 125 مليون دينار أردني، أُسس عام 2018 بمبادرة من البنك المركزي الأردني، وتُديره شركة مجموعة العربي للاستثمار (العربي إنفست) ، بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة للنمو. ويعمل الصندوق على دعم نمو شركات محفظته من خلال تعزيز الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، وخلق القيمة التشغيلية، بما يسهم في بناء شركات أردنية أكثر تنافسية واستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
جيلي الأردن تكشف رسميًا عنEX5 EM-i Geely وتفتتح مرحلة جديدة من التنقل الهجين الذكي
-
571 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2026
-
مركز زين (Zain Esports Jo) شريكاً استراتيجياً لأكاديمية "مهارة" لتعليم وتطوير الرياضات الإلكترونية
-
أرباح مجموعة بنك الاتحاد تنمو لتصل إلى 70.3 مليون دينار في النصف الأول من 2026
-
شراكة بين ڤاليو الأردن ومنصة B12 التعليمية لتوفير حلول دفع مرنة لسداد الرسوم الدراسية في مختلف أنحاء المملكة
-
بنك الأردن يختتم مسابقة "توقعاتك وحسابك بربحوك 500 دينار" عبر تطبيق BOJ Mobile ويكافئ الرابحين بـ16 جائزة نقدية
-
الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام
-
مجموعة كابيتال بنك تحقق أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026