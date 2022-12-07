الصندوق السعودي الأردني للاستثمار يوقع اتفاقية مع شركة هيل انترناشيونال لإدارة الإنشاء لمشروع الرعاية الصحية

الوكيل الإخباري - وقعت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية، إحدى شركات الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، اتفاقية مع شركة هيل انترناشيونال (Hill International ) للقيام بمهام إدارة الإنشاء لمشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي.



بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة هيل انترناشيونال بتقديم خدمات إدارة الإنشاء لجميع مراحل المشروع، بالشراكة مع المستشار المحلي شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة.



ووقع الاتفاقية عن كلا الجانبين، الدكتور محمود سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية،والسيد عبده كردوس ، رئيس شركة هيل إنترناشونال الشرق الأوسط.



وعبّر السيد كردوس عن تقديره لاختيار الشركة للعمل مع شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية في هذا المشروع الحيوي في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الأردن والمنطقة، مشيراً أن الشركة ستحرص على تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة من خلال خبراتها الواسعة في إدارة مشاريع الرعاية الصحية.



وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع ائتلاف شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) وشركة بيركنز آند ويل إنترناشيونال لتنفيذ خدمات الاستشارات التصميمية والإشراف الهندسي لمشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي.



ويضم المشروع جامعة طبية بسعة 600 مقعد، ومستشفىً جامعي بسعة 330 سرير، و72 عيادة خارجيَّة، ومستشفى أطفال متخصص، إضافة إلى إنشاء خمسة مراكز للتميُّز الطبّي للأمراض الأكثر انتشاراً في الأردن والمنطقة في تخصصات القلب، والجهاز الهضمي، والعظام، والدماغ والأعصاب، والأورام، وكذلك إنشاء أربعة مراكز بحثية في علم الجينات والطب الموجه، والخلايا الجذعية، والمعلوماتية الحيوية، والنظم الصحية، وذلك بهدف التركيز على البحث العلمي المتطور، إذ سيتم تخصيص ما نسبته 7,5% من إيرادات المشروع لأغراض البحث العلمي والتطوير.



ويبلغ حجم الاستثمار في مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي نحو (400) مليون دولار أمريكي، ومن المتوقَّع أن يوفِّر المشروع أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل بشكل دائم.



وتقدر المساحة الإجمالية لمباني مشروع الرعاية الصحية بأكثر من 110 آلاف متر مربع، وسيقام على أرض تبلغ مساحتها قرابة (187) دونماً على طريق المطار بالقرب من منطقة غمدان، ما سيسهل وصول المرضى إليه من مختلف مناطق المملكة.



وسيتم تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتَّشغيل ونقل الملكيَّة (BOT)، إذ ستؤول ملكيَّة المشروع بجميع عناصره للحكومة، بعد انتهاء مدَّة التشغيل، لكون المشروع مشمولاً بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016م، بموجب قرار مجلس الوزراء الصَّادر بتاريخ 18 تشرين الأول 2020م.



وسينفَّذ المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات العالميَّة في مجاليّ الرعاية الصحيَّة والتَّعليم الطبِّي، وهما كليَّة الطب في جامعة لندن (UCL Medical School) كشريك أكاديمي، والمركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health) كشريك طبِّي.

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وتصنف كلية الطب في جامعة لندن في المرتبة السابعة عالمياً في الطبِّ، بينما يصنف المركز الطبيلجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ضمن أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.



ويشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في 27 نيسان 2016، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب 2016. وتم تسجيل الشركة في شهر آذار 2017 كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016.



ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنحو 95% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بنحو 5% من رأس مال الشركة.

