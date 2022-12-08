الطالبة ليديا الصفدي في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تحرز فضية غرب آسيا للترايثلون

الوكيل الإخباري - احرزت الطالبة ليديا الصفدي من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، تخصص امن شبكات / كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، فضية البطولة لفئة تحت 24عام في سباق بطولة غرب آسيا للترايثلون، وذلك ضمن مشاركتها مع المنتخب الوطني في السباق الذي أقيم في مدينة الخبر السعودية، وبإشراف الاتحاد السعودي للترايثلون.

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وهنأت القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، الطالبة الفائزة وانجازها المميز، حيث أن الجامعة لا تدخر جهداً في سبيل توفير الدعم لطلبتها في أنشطتهم الرياضية والفنية والثقافية اللامنهجية، وهو ما يحقق توجيهات صاحبة السمو الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء الجامعة، في دعم الأنشطة اللامنهجية التي تصقل مهارات الطلبة وتحفز فيهم روح التنافس وتنمي مواهبهم.



وأشاد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم بالطالبة الصفدي وبموهبتها، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعد انجازاً رياضياً يضاف لسجل الإنجازات في الجامعة، كما يعد مكملا لانجازات رياضية اخرى ضمن رؤية العمادة ونشاطاتها اللامنهجية. مشيداً بوعي الطلبة وحرصهم دوما على إبراز جامعتهم والسعي لرفع اسمها في كافة المحافل الرياضية.

ويذكر أن الطالبة الصفدي، فازت بذهبية البطولة الصيفية المفتوحة الثانية للسباحة العام الماضي 2022.

