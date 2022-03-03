الجمعة 04-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 05:25 م

الطباع : للأردن دور بارز في تطوير الخدمات المالية الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - استقبل حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الدكتور مروان عوض رئيس مجلس ادارة شركة إيلاف الأردنية اليوم الإثنين الموافق 28/2/2022 في مقر الجمعية، وتم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين. بحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي، وميشيل نزال، أويمن علاونة.

وأكد الطباع خلال اللقاء على اهتمام الجمعية المتواصل على التعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية وبما يصب في صالح أعضاء الجمعية، لافتاً إلى أن الجمعية كذراع استثماري للمملكة تبذل الجهود الحثيثة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والترويج الاستثماري لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات على المستوى المحلي والعربي وكذلك الدولي.

وبين الطباع بأن الإعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني قد أصبح أكبر بعد التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ومع بدء استخدام المحافظ النقدية كذلك زادت أهمية وجود الشركات التي تقدم الخدمات المالية الإلكترونية والتي تساهم في جعل هذه العمليات موثوقة ومحمية مما يزيد من ثقة القطاع الخاص ويساعد المستثمرين على اتمام عملياتهم المالية بسهولة أكبر، مشيداً بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأردني وسمعة الجهاز المصرفي الأردني وشركات الخدمات المالية.

بدوره، أعرب د. عوض عن سعادته بهذا التعاون الذي من شأنه إطلاع القطاع الخاص على الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تعد شركة مرخصة من قبل البنك المركزي وذلك بموجب نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.وبين د. عوض بأن إيلاف الأردنية للحلول المتكاملة  تقوم بتزويد خدمات تقنية دفع مالية مبتكرة، متطورة وآمنة، تخدم قطاعات متعددة وذلك عن طريق تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصمّمة خصيصاً لخدمة كل قطاع حسب احتياجاته، للمساعدة في إدارة النقد والمصاريف من خلال إصدار بطاقات ائتمانية أو مدفوعة مسبقاً، ومرتبطة بمنصة إلكترونية تتم إدارتها بطريقة مرنة وتغطي مختلف الإحتياجات المتعددة.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجمعية مديرها العام طارق حجازي وعن الشركة مدير عام مها السعيد، إلى إطلاع الجمعية وأعضائها على الخدمات المقدمة من الشركة وتسويق خدمات الدفع الإلكتروني، وعمل الزيارات الميدانية الى الشركات والمؤسسات المملوكة من قبل أعضاء الجمعية.

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