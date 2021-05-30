الطبي تفعّل خاصية Connect + على منصة وتطبيق عيادة الطبي لتمكين المرضى من تلقي الرعاية الصحية من منازلهم

الوكيل الاخباري - بهدف تيسير التعاملات بين المرضى والأطباء في الوطن العربي والحد من انتشار العدوى الوبائية، أطلقت شركة الطبي - المتخصصة في تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد – مؤخرًا خدمة "Connect +" على منصة وتطبيق (عيادة الطبي)، وهي خدمة إلكترونية تفاعلية توفر المراسلات والتواصل المباشر بين المريض وعيادة الطبيب.

اضافة اعلان



جاءتتلك الخطوة تلبيةً لاحتياجات المجتمع في ظل انتشار فايروس كوفيد، حيث توفر خاصية "Connect +" للمريض إمكانية الحصول على التشخيص من الطبيب المختص، وإتمام جميع المراسلات التشخيصية العلاجية بسبل سهلة الاستخدام وبخصوصية تامة.

وباستخدام هذه الخدمة، سيتمكن المريض من إرسال جميع التقارير، ونتائج الفحوصات الطبية، وصور الأشعة، والمستندات المطلوبة إلى الطبيب، والذي بدوره سيكون بإمكانه إرسال الوصفة الطبية، ويتم حفظ كل ذلك تلقائيًا في ملف المريض، دون الحاجة لزيارة العيادة والتعرض لخطر الإصابة بالفيروس.







وتتولى منصة عيادة الطبي وتطبيقها إدارة عيادة الطبيب رقميًا بشكل كامل؛ بدءًا من إنشاء سجلات للمرضى، وإتاحة خاصية المراسلات الإلكترونية، وصولًا إلى إجراء التحليلات الإحصائية وتوثيق تاريخ الحالات المرضية، مما يساعد الطبيب في تنظيم عمله بدقة، وتقديم أعلى درجات الخدمة عند تشخيص المرضى والتواصل معهم عن بُعد.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد فعّلت المنصة والتطبيق خاصية الدفع أونلاين لتسهيل الزيارة عن بعد والقضاء على طوابير الانتظار.



وبهذه المناسبة، صرح جليل اللبدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الطبي، قائلًا: "إن انتشار فيروس كورونا المستجد، ساهم بقوة في سرعة نمو التكنولوجيا الرقيمة لا سيّما في مجال الصحة، ونحن في منصة الطبي ومن خلال خدمة (عيادة الطبي) نسعى لتوظيف هذه التقنيات في سبيل تلبية احتياجات المرضى والأطباء في كل وقت – وتحديدًا خلال فترة الوباء - من خلال إتاحة الفرصة لهم بالتواصل عن بُعد ".



وأضاف:"يرتكز دور منصة (الطبي) على متابعة الحالة الصحية للمرضى والعمل على تحسين صحتهم من خلال منصة شاملة وموحدة وبالاستعانة بأطباء أكفاء ومعتمدين.

وقد أتاحت منصتنا الالكترونية الفرصة لقرابة ال 20 مليون مستخدم من أجل التواصل المباشر مع أكثر من 125 ألف طبيب، كما قدمت ما يزيد عن 900 ألف معلومة طبية.

واستئنافا لتلك النجاحات، فقد قررنا التوسع في باقة خدمات الشركة من خلال تقديم حلول الإدارة الرقمية لعيادات الأطباء (عيادة الطبي) بخاصيتها المبتكرة “Connect+”."



وأشارت د. مي فياض، مديرة تطوير المنتج في فريق شركة الطبي: "إن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يحصر دور الأطقم الطبية على تقديم الإرشادات الطبية والخطط العلاجية فحسب، بل أصبح تقديم التوعية للحد من انتقال العدوى واتباع الإجراءات الاحترازية عند العناية بالمرضى في المنشآت الصحية جزءًا لا يتجزأ من واجبات أي طبيب.

وعليه، فقد أصبحت حماية المرضى، محور اهتمامنا نحن أيضًا كفريق تقني في الطبي في الآونة الأخيرة، ولهذا، نعمل باستمرار لتلبية متطلبات الطبيب والمريض من خلال توفير خدمة "Connect+" وسهلة الاستخدام وبخصوصية تامة، لتمكينهما من التواصل رقميًا، وتقديم التشخيص للحالة من أي مكان وفي أي وقت يلائم الطبيب حسب جدوله اليومي من خلال عيادة الطبي".



ومن الجدير بالذكر أن سرعة وسهولة استخدام حلول تطبيق ومنصة عيادة الطبي المطوّرة يجعلها مجدية لمتلقي الخدمات بالمقام الأول.

إذ توفر سبل التواصل الإلكتروني مع الطبيب للاستشارات الطبية العاجلة؛ سواءً عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الدردشات المرئية (محادثات الفيديو)، مما يجعلها حلاً عمليًا وسريعًا في الحالات الطارئة، أو حتى في الحالات الطبية البسيطة والمتكررة.

وبذلك يتم تجنيب المرضى عناء الجلوس لفترات طويلة في غرف انتظار العيادات، والمراكز الصحية، والمستشفيات، فضلًا عن تفادي إجراءات التسجيل المعقدة من حجز وملء الاستمارات وتقديم المستندات الطبية وانتظار الدور في الكشف، وغيره.

ولهذا تشهد منصة عيادة الطبي توسعًا طرديًا وانتشارًا سريع الوتيرة في البلدان العربية، حيث ينضم المزيد من الأطباء يومًا بعد يوم إلى شبكتها، ويستخدمون التطبيق لإدارة عياداتهم.