الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 17-02-2021 10:49 م

العاصفة الثلجية تؤجل رحلة وتلغي 3 رحلات للملكية الأردنية

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الوكيل الاخباري - نتيجةً للعاصفة الثلجية التي تجتاح المنطقة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تأخير رحلتها إلى ديترويت وإلغاء 3 رحلات كانت ستغادر من مطار الملكة علياء الدولي إلى الدوحة والعقبة وبيروت، والتي كان من المقرر إقلاعها مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 شباط 2021، حيث أن عددًا من المسافرين وطواقم الطائرات لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء هذه الرحلات.  

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وتؤكد الشركة على أنه لم يطرأ أي تغيير على جميع رحلاتها القادمة إلى العاصمة عمّان، مشيرةً إلى أن العمليات تسير بشكل طبيعي في مطار الملكة علياء الدولي وذلك بجهود جميع الجهات والكوادر المعنية.


وتدعو الشركة جميع المسافرين على متن طائراتها إلى التأكد من مواعيد رحلاتهم بالاتصال على الرقم : 065100000


 




 

 


 

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