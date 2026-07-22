العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

تأتي هذه الشراكة امتدادًا لتعاون سنوي يجمع العبدلي بالمهرجان، وترجمةً لالتزامه بدعم الفنون وصناعة الأفلام وفتح مساحاته أمام تجارب ثقافية تتيح للجمهور من مختلف الأعمار التفاعل مع السينما في قلب المدينة. ويستضيف البوليفارد هذا العام عروضًا سينمائية في منطقة المسرح، إلى جانب ورش عمل متخصصة وأنشطة مرافقة، وتركيب عناصر بصرية وديكورات مستوحاة من هوية المهرجان في عدد من مساحاته، بما يضفي أجواء احتفالية تعكس روح الحدث وتثري تجربة الزوار.
وبهذه المناسبة، قال معالي السيد عامر الفايز رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير: "السينما هي لغة عالمية قادرة على بناء جسور التواصل بين الثقافات ونقل القصص الإنسانية الملهمة. ومن هذا المنطلق، نفتخر بمواصلة شراكتنا مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم، الذي يواصل ترسيخ مكانته منصةً لدعم الإبداع والمواهب الصاعدة، ونتطلع إلى استقبال زوار المهرجان في البوليفارد خلال فعاليات دورته السابعة".
يُعدّ مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم من الفعاليات السينمائية البارزة في المنطقة؛ إذ يركّز على الإنجازات الأولى في صناعة الأفلام، مع اهتمام خاص بالسينما العربية، ويجمع بين العروض السينمائية والبرامج المهنية التي تدعم صنّاع الأفلام وتفتح أمامهم فرصًا للتواصل وتطوير المشاريع.
ومن خلال استضافة فعاليات المهرجان في البوليفارد، يواصل العبدلي ترسيخ مكانته بوصفه وجهة حضرية متكاملة تجمع بين العمل والحياة والترفيه والثقافة، وتوفر مساحات متنوعة تستقطب الزوار والعائلات والشباب، وتتيح لهم التفاعل مع تجارب فنية غنية في بيئة مفتوحة وسهلة الوصول.
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