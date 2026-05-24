العبدلي يحتفل بثمانين عاماً من الاستقلال بفعّاليات فنية ووطنية في البوليفارد

الوكيل الإخباري- يستعد العبدلي لاستقبال زوّاره يوم الاثنين، الموافق 25 أيّار 2026، بأجواء وطنية استثنائية احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال مجموعة من الفعّاليات الوطنية والفنية التي تُقام في البوليفارد، ليكون وجهةً تجمع الأردنيين والزوّار في أجواء تعبّر عن الفخر بالوطن والاعتزاز بمسيرته. اضافة اعلان





وتنطلق الفعّاليات عند الساعة الخامسة عصراً، وتتضمّن عروضاً موسيقية وفنية متنوعة يحييها مجموعة من الفنانين الأردنيين، هم نجم السلمان، وحسام ووسام اللوزي، والدي جي عبد الله مهيرات، إضافةً إلى فرقة معان للفنون الشعبية، وموسيقات القوات المسلحة الأردنية، ضمن برنامج احتفالي يمتد حتى ساعات المساء.



ويستضيف "The Boulevard’s Corner" خلال الاحتفالات مجموعة من أصحاب المشاريع والمواهب المحلية ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية التي أطلقها البوليفارد لتوفير مساحة مفتوحة تدعمهم وتمكّنهم من الوصول إلى جمهور أوسع، وتعزّز التفاعل المجتمعي خلال احتفالات الاستقلال، وتبرز إبداعاتهم في مجالات متنوعة مثل الرسم بالرمال، والخط العربي، وفن الحناء، وتحضير خبز الطابون الطازج، إلى جانب مشاركة علامة قشابية للأزياء المستوحاة من التصاميم التراثية بروح عصرية.



وبهذه المناسبة، قال معالي السيد عامر الفايز، رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير: "يحمل عيد الاستقلال مكانة خاصة في وجدان الأردنيين جميعاً، فهو مناسبة نستحضر فيها مسيرة وطنٍ بُني بالعزيمة والإنجاز. ونفتخر في العبدلي بأن نشارك المجتمع هذه الاحتفالات السنوية التي تجمع بين الأجواء الوطنية والفعّاليات الفنية ودعم الطاقات المحلية، بما يعكس روح الأردن وحيوية مجتمعه. كما نؤمن بأهمية توفير مساحات تحتفي بالهوية الأردنية وتُبرز الإبداع بمختلف أشكاله، ونعتز بأن يكون العبدلي وجهة يلتقي فيها الناس للاحتفال بالأردن وثقافته وروحه المتجددة".



وامتداداً لهذه الاحتفالات، يستضيف البوليفارد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 27 أيّار 2026، فرقة جيتاناي عند الساعة الثامنة مساءً، في أمسية موسيقية تُضيف المزيد من الأجواء الاحتفالية والفرح لزوّار البوليفارد خلال عطلة العيد.