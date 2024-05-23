العبدلي يدعو الأردنيين لمشاركته احتفالاته بعيد استقلال المملكة

الوكيل الاخباري - بمزيج من الفرح ومشاعر الفخر والاعتزاز، يقيم العبدلي احتفالاً جماهيرياً يوم السبت الموافق 25 أيار بمناسبة العيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة.

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وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، ستتزين سماء العبدلي عند الساعة 09:00 من مساء السبت بالألعاب النارية ضمن استعراض ضخم يشكل الفعالية الأبرز في الاحتفال.



هذا وسيستقبل العبدلي زواره بتوزيع الأعلام الأردنية عليهم ضمن أجواء مميزة في البوليفارد ستنطلق ابتداءً من الساعة 04:00 عصراً، وذلك مع العديد من الفعاليات التي تتنوع ما بين استعراض فني وطني لموسيقات القوات المسلحة، والتي ستضفي بصمتها الخاصة، وغيرها.



ويدعو العبدلي الأردنيين للانضمام إليه في احتفاله الذي يأتي لهذا العام بالتعاون مع عدد من الشركاء، مثل شركة Orange الأردن، للتعبير عن حبهم للوطن في هذا اليوم المميز من أيامه، كما يدعو كافة المقيمين والسياح لقضاء أجمل الأوقات وعيش حالة الفرح الوطنية.



ويشار إلى أن العبدلي قد حرص منذ انطلاقته على مشاركة الأردنيين مناسباتهم وأفراحهم وأعيادهم المختلفة على طريقته الخاصة، وبما يليق بهم، وذلك باعتباره المقصد الحيوي المتنوع الذي يجمع مختلف الفئات العمرية في مكوناته التي تلبي جميع الاحتياجات والتطلعات.

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