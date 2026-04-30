العبدلي يرسخ دوره كمركز أعمال حضري مع بدء تنفيذ التوسع الأكبر في تاريخه

وفي خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير مؤخرا عن البدء رسميا بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من المشروع، ما يمهّد لانطلاق أكبر توسّع يشهده المشروع منذ تأسيسه.
وتمتد المرحلة الثانية على مساحة تطويرية مخططة تتجاوز 1.2 مليون متر مربع، ما يعزز البصمة الحضرية والاقتصادية للعبدلي في قلب العاصمة، ويضيف بعدا توسعيا إلى ما تحقق في المرحلة الأولى التي رسّخت مكانة المشروع كوجهة حضرية متكاملة ذات نسب إشغال مرتفعة.
وتأتي هذه المرحلة ضمن إطار أعمال بنية تحتية متكاملة تُنفّذ وفق أعلى المعايير الدولية، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية القائمة على الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يدعم رؤية الأردن في تطوير بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
وترتكز المرحلة الثانية على النجاحات التي حققتها المرحلة الأولى، والتي أسست لمفهوم التطوير الحضري المتكامل، وفتحت المجال أمام مزيج متنوع من الاستخدامات الاستثمارية والسكنية والتجارية، مع مرونة عالية للمستثمرين في تطوير مشاريع ذات قيمة طويلة الأمد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المرحلة في إحداث أثر اقتصادي واسع النطاق، يشمل خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط سلاسل التوريد المحلية، وزيادة الحركة الاقتصادية عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالإنشاءات والتطوير العقاري والخدمات.
ويواصل مشروع العبدلي تعزيز مكانته كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية التخطيط المتكامل والتنفيذ المنضبط في إنتاج مشاريع حضرية قادرة على التأثير في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية في العاصمة.
