العبدلي يستضيف الفنان عزيز مرقة في حفل غنائي ضخم

الوكيل الإخباري - استضاف العبدلي، الملاذ الحضاري للعاصمة عمّان، النجم الأردني عزيز مرقة في حفل موسيقي غنائي استثنائي، وذلك ترجمة لرؤية شركة العبدلي للاستثمار والتطوير الهادفة للحفاظ على مكانة العبدلي كحاضنة للفنانين والمواهب الشابة المتميزة مع العديد من الفعاليات النوعية التي يثري بها خيارات الترفيه والاستمتاع التي يقدمها، والتي أسهمت ولا تزال في تعزيز مكانته كمقصد حيوي ومتنوع للجميع.

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وقدم العبدلي من خلال الحفل الفرصة لمحبي الفنان مرقة للاستمتاع بإبداعه الفني الذي يحظى بتقدير جماهيري، وبالأداء القوي المفعم بالحيوية والروح الشبابية، والذي شاركه به كضيوف بدعوة منه، كل من الفنانين المتألقين نداء شرارة ويزن الحيفاوي وليث الحسيني الشهير بـ"السينابتك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويشار إلى أن هذا الحفل الذي يعد الرابع للفنان عزيز مرقة في العبدلي، قد جاء ضمن خطة العبدلي لفعاليات موسم صيف 2023 المتنوعة، والتي تعتبر امتداداً لبرامجه الترفيهية،بما فيها برامج الفنون، والتي يعتبر العبدلي وجهة حاضنة وداعمة لها والتي يحرص على تنفيذها وتقديمها؛ كونه المقصد الحيوي المفضل الذي يقدم أفضل التجارب المتكاملة لزواره.