العبدلي يستضيف سيرك فونتانا المائي المتنقل

الوكيل الإخباري - امتداداً لجهوده الرامية لإحداث النقلات النوعية في مفهوم التجارب الترفيهية والفنية الحية التي يقدمها، يستضيف العبدلي، الملاذ الحضاري للعاصمة عمّان، سيرك "فونتانا المائي"، الذي يعد أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط، وذلك لإبهار الزوار في تجربة وأجواء فريدة من نوعها على مدار شهر كامل ابتداءً من الثاني والعشرين من شهر آب الجاري 2023، بتنظيم من شركة 165 Entertainment، التي تعنى بتقديم المواهب المحلية واستقطاب الفنانين العرب والعالميين ضمن فعاليات متميزة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وتعبر استضافة سيرك فونتانا المائي في العبدلي عن الركائز الأساسية والرؤى المشتركة لأعمال كل من العبدلي وسيرك فونتانا المائي وشركة165 Entertainment؛ إذ يجتمع الفن وعناصر التكنولوجيا في مزيج مبتكر لخلق حالة إبداعية ترتقي بالترفيه إلى مستويات جديدة كلياً في مشهد بصري سمعي وأدائي مميز.

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ويقدم سيرك فونتانا المائي مجموعة من العروض التي تشكل النافورة الموسيقية الراقصة واحدة من أبرزها، إلى جانب عروض الليزر، وعروض السيرك الفنية، والعروض البهلوانية وعروض الخفة العالمية، وعروض الرقص والفن الكوميدي، بأجواء من الحماس والتشويق المصممة لتناسب الضيوف من مختلف الأعمار.



هذا وقد جاءت استضافة العبدلي لسيرك فونتانا انطلاقاً من التزامه الشديد بتوفير خيارات ترفيهية متنوعة لا مثيل لها، وحرصاً على الحفاظ على مكانته باعتباره مركزاً رئيساً للترفيه الإقليمي والعالمي المتميز، ووجهة مفضلة للمقيمين والسياح على حد سواء كمقصد حيوي نابض للحياة، فضلاً عن كونه منصة وحاضنة للحراك الفني والإبداعي.



وتعد استضافة سيرك فونتانا في العبدلي والمملكة، ثمرة لجهود وشراكة فاعلة متعددة الأطراف، جمعت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير باعبتارها الشريك الاستراتيجي الحصري لهذا الحدث، مع كل من شركة 165 Entertainment، وBlink البنك الرقمي، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة زين للاتصالات، وماك كافيه – ماكدونالدز بصفته شريك الطعام الرسمي، هذا إلى جانب تطبيق جيني لتوجيه المركبات وحجز المشاوير ونقل الركاب باستخدام الهواتف الذكية كراعٍ فضي. ونظراً لأهميته، فقد حظي السيرك بدعم إعلامي استراتيجي واسع من قبل عدد من الشركاء الإعلاميين، بمن فيهم: إذاعة وتر إف إم، وإذاعة Mood إف إم، فضلاً عن قناة رؤيا الفضائية.

ومن قلب العبدلي في موقع مميز يتسع لحضور يصل إلى 1275 زائراً، يحتفي العبدلي بالابتكار والتعبير الثقافي والترفيه الهادف، مجسداً التزامه بتقديم تجارب استثنائية من شأنها إثراء المشهد الحضاري وتعزيز مظاهره، وتعزيز مكانة مدينة عمّان مدينة حيوية وجاذبة خاصة في ظل التفاعل المجتمعي والثقافي، وسط توقعات باستقطاب حضور يصل عدده إلى 40 ألف زائر على مدار الشهر، في دلالة على أهمية الحدث في التقويم الثقافي.



وفي تعليق له على هذا الشأن،صرّح رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، عامر الفايز: "سعداء باستضافة سيرك فونتانا المائي، الذي يعد حدثاً تاريخياً يعكس حرصنا في العبدلي على خلق أجواء وتجارب وذكريات مميزة لزوارنا، كما أننا سعداء بالتعاون الاستراتيجي الهام الذي أسفر عن استضافة السيرك، والذي يؤكد على مكانة العبدلي كوجهة ترفيهية عالمية المستوى في المنطقة."



وإذ ستكون تجربة مشاهدة سيرك فونتانا المائي الذي يمزج بين جمال العروض المائية وتشويق عروض السيرك بانتظار الزوار، فإن السيرك سيسهم في رفع سوية المشهد الثقافي والترفيهي في المملكة بفضل الجهد التعاوني بين شركة العبدلي للاستثمار والتطوير وشركة 165 Entertainment.