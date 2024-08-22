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العبدلي يستضيف مطعم "سولت" الشهير

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العبدلي
الخميس، 22-08-2024 01:47 م

الوكيل الإخباري-   ضمن فعالياته الصيفية، يستضيف العبدلي مطعم "سولت" المتخصص بالبرغر الذي يقدمه بطعم فريد وللمرة الأولى في الأردن، من خلال متجر عربة متنقل في الهواء الطلق، وبما يلائم جميع الأذواق والأعمار.

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تأتي استضافة مطعم "سولت" الإماراتي السعودي في العبدلي، وتحديداً في منطقة الأعمال، في إطار جهود شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المتواصلة لإدخال مفاهيم ترفيه وطعام جديدة، وتقديمها لرواد العبدلي سواء من موظفي الشركات التي يحتضنها، أو من الزوار المقيمين والسياح من مختلف أنحاء العالم، وذلك من أجل منحهم تجارب مميزة وغنية، من خلال استقطاب العلامات البارزة في قطاع المأكولات والمشروبات الذي أرسى ضمنه معايير جديدة، وهو ما يتماشى مع رؤية المطعم الهادفة لخلق تجربة طعام غير تقليدية في أماكن غير متوقعة.


وكان المطعم الذي انطلق من الإمارات في العام 2014، والذي استمد اسمه من المقولة العربية الشهيرة "ملح الحياة"، قد تحول لوجهة لعشاق المأكولات الشهية والبسيطة، مقدماً تجربة طعام تجمع ما بين أجواء المكان الحيوية واللحظات التي تتكون فيه، مما يضيف تجربة فريدة وطعم لا يمكن نسيانه

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