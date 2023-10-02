الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

الغذاء والدواء: لقاح MR آمن وعدم تسجيله لا يعني أنه غير موثوق

وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

الإثنين، 02-10-2023 02:12 م

العبدلي يستقبل ما يزيد على 40 ألف زائر ضمن سيرك "فونتانا" المائي المتنقل

WhatsApp Image 2023-10-02 at 1.46.19 PM


الوكيل الإخباري - استقبل العبدلي، الملاذ الحضاري للعاصمة عمّان، خلال استضافته لسيرك "فونتانا" المائي المتنقل، والتي تعد الاستضافة الأولى للسيرك الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في المملكة، ما يزيد على 40 ألف زائر من الكبار والصغار من الأردنيين ومختلف جنسيات المقيمين والسياح، وذلك خلال الفترة ما بين 22 آب و20 أيلول من العام الجاري 2023.

اضافة اعلان


ومع هذا الرقم الذي كلل به العبدلي اختتام موسم فعالياته الصيفي، فإنه يترجم من جديد رؤية شركة العبدلي للاستثمار والتطوير التي قادت مبادرة استضافة السيرك، بتقديم التجارب الترفيهية والفنية الفريدة في مختلف المواسم والمناسبات، مع تنظيم لافت، مؤكداً على دوره الكبير في هذا المجال، ومُعزِّزَاً مكانته ضمنه محلياً وإقليمياً، إلى جانب الارتقاء بمكانة المملكة في المشهد الحضاري والثقافي والفني على مستوى المنطقة، وتحويلها لمحطة هامة بنسب إقبال كبيرة للفعاليات والبرامج والنشاطات الترفيهية العالمية، خاصة تلك التي تعنى بالترفيه العائلي.


وكان سيرك "فونتانا" وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي احتضن مسرح فعالياته في العبدلي، قد استقطب جمهوراً حاشداً اعتلت وجهه الضحكة والفرحة منذ أول أيام عروضه، مقدماً له تجربة ترفيهية اختلفت عما اعتاد عليه الجمهور؛ حيث تناغم الفن والتكنولوجيا في مشهد بصري سمعي وأدائي مميز، مع عروض فنية تنوعت ما بين عروض الليزر، وعروض السيرك الفنية، والعروض البهلوانية وعروض الخفة العالمية، وعروض الرقص والفن الكوميدي، بأجواء من الحماس والتشويق المصممة لتناسب الضيوف من على خشبة مسرح محاط بالماء من كل الجهات على هيئة نافورة موسيقية راقصة.

 


ويشار إلى أنه ونظراً لأهمية سيرك "فونتانا" الذي نظمت شركة 165 Entertainment فعالياته، فقد حظي السيرك باهتمام ورعاية من العديد من المؤسسات وعلى رأسها Blink البنك الرقمي، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة زين للاتصالات، وماك كافيه – ماكدونالدز بصفته شريك الطعام الرسمي، وتطبيق جيني لتوجيه المركبات وحجز المشاوير ونقل الركاب باستخدام الهواتف الذكية كراعٍ فضي، إلى جانب الرعاية الإعلامية من قبل إذاعة وتر إف إم، وإذاعة Mood إف إم، وقناة رؤيا الفضائية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-10-02 at 1.45.02 PM

عروض حصرية من الأردنية للطيران إلى الشارقة

logo zain

زين تواصل دعم المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بُعد للعام الـ 17

WhatsApp Image 2023-10-02 at 12.22.35 PM

تجربة شخصية في محامص كابولي: رحلة لإكتشاف النكهات المميزة والتجارب الحسية

WhatsApp Image 2023-10-01 at 12.19.47 PM

سرايا العقبة ووتربارك تختتم موسمها المذهل 2023 وتشيد بتفاني أبطال الخطوط الأمامية

WhatsApp Image 2023-10-01 at 11.18.43 AM

تعريف مبتكر للشاشة المحمولة: تطوير الجيل الثاني من جهاز The Freestyleمن سامسونج

صورة خبر اليوم الطبي المجاني لموظفي البنك العقاري

يوم طبي مجاني لموظفي البنك العقاري المصري العربي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-09-27 at 2.40.46 PM

لقاء أردني ياباني يجمع بين السفارة اليابانية ومجموعة العبدلي