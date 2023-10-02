العبدلي يستقبل ما يزيد على 40 ألف زائر ضمن سيرك "فونتانا" المائي المتنقل

الوكيل الإخباري - استقبل العبدلي، الملاذ الحضاري للعاصمة عمّان، خلال استضافته لسيرك "فونتانا" المائي المتنقل، والتي تعد الاستضافة الأولى للسيرك الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في المملكة، ما يزيد على 40 ألف زائر من الكبار والصغار من الأردنيين ومختلف جنسيات المقيمين والسياح، وذلك خلال الفترة ما بين 22 آب و20 أيلول من العام الجاري 2023.

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ومع هذا الرقم الذي كلل به العبدلي اختتام موسم فعالياته الصيفي، فإنه يترجم من جديد رؤية شركة العبدلي للاستثمار والتطوير التي قادت مبادرة استضافة السيرك، بتقديم التجارب الترفيهية والفنية الفريدة في مختلف المواسم والمناسبات، مع تنظيم لافت، مؤكداً على دوره الكبير في هذا المجال، ومُعزِّزَاً مكانته ضمنه محلياً وإقليمياً، إلى جانب الارتقاء بمكانة المملكة في المشهد الحضاري والثقافي والفني على مستوى المنطقة، وتحويلها لمحطة هامة بنسب إقبال كبيرة للفعاليات والبرامج والنشاطات الترفيهية العالمية، خاصة تلك التي تعنى بالترفيه العائلي.



وكان سيرك "فونتانا" وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي احتضن مسرح فعالياته في العبدلي، قد استقطب جمهوراً حاشداً اعتلت وجهه الضحكة والفرحة منذ أول أيام عروضه، مقدماً له تجربة ترفيهية اختلفت عما اعتاد عليه الجمهور؛ حيث تناغم الفن والتكنولوجيا في مشهد بصري سمعي وأدائي مميز، مع عروض فنية تنوعت ما بين عروض الليزر، وعروض السيرك الفنية، والعروض البهلوانية وعروض الخفة العالمية، وعروض الرقص والفن الكوميدي، بأجواء من الحماس والتشويق المصممة لتناسب الضيوف من على خشبة مسرح محاط بالماء من كل الجهات على هيئة نافورة موسيقية راقصة.



ويشار إلى أنه ونظراً لأهمية سيرك "فونتانا" الذي نظمت شركة 165 Entertainment فعالياته، فقد حظي السيرك باهتمام ورعاية من العديد من المؤسسات وعلى رأسها Blink البنك الرقمي، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة زين للاتصالات، وماك كافيه – ماكدونالدز بصفته شريك الطعام الرسمي، وتطبيق جيني لتوجيه المركبات وحجز المشاوير ونقل الركاب باستخدام الهواتف الذكية كراعٍ فضي، إلى جانب الرعاية الإعلامية من قبل إذاعة وتر إف إم، وإذاعة Mood إف إم، وقناة رؤيا الفضائية.