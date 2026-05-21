العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حملةً جديدة بعنوان "العب بدون حدود"، بالتعاون مع شركة رازر، العلامة الرائدة عالمياً في قطاع الألعاب وأجهزة اللعب العصرية، للارتقاء بتجارب الألعاب على الأجهزة المحمولة. تجمع الحملة بين جهاز Galaxy S26 Ultraووحدة التحكم Razer Kishi V3 Pro من رازر وتستعرض بذلك قدرات الألعاب المتقدمة للهاتف، حيث يقدم الجهازان معاً تجربة لعب تُحاكي أجهزة الكونسول وتلبي حاجات اللاعبين للسرعة، والاستقرار، والدقة العالية أثناء التنقل. اضافة اعلان





شهدت السنوات الأخيرة تحولاً متسارعاً نحو ألعاب الأجهزة المحمولة بين أوساط الشباب، وتواصل سامسونج قيادة هذا التوجه من خلال مبادراتها، وأحدثها التعاون مع رازر للارتقاء بمستويات التنافس والتسلية في تجارب ألعاب الفئة العليا، سواء في جلسات اللعب المطولة، أو حتى المباريات السريعة مع الأصدقاء.



تم تصميم جهاز Galaxy S26 Ultra ليكون سلساً في الاستخدام اليومي، إذ يتضمن شريحة Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy المتقدمة التي توفر أداءً عالي المستوى في الألعاب. وبفضل نظام التبريد مع غرفة البخار المتطورة، يضمن الجهاز استمرارية الأداء العالي، بما يشمل تتبع الأشعة، دون التضحية بالاستقرار أو الراحة. وبالإضافة لما سبق، يقدم الجهاز ميزة "شاشة الخصوصية" الأولى من نوعها في الأجهزة المحمولة، والتي تحسن تجربة الاستخدام عبر السماح للمستخدمين بحماية محتوى شاشاتهم في البيئات العامة.



لتعزيز قدرات جهاز Galaxy S26 Ultra، تقدم وحدة التحكم Kishi V3 Pro تجربة لعب دقيقة ومريحة، فهي وحدة تحكم مخصصة للهواتف وبالحجم الكامل، كما تتضمن عصي تحكم بتقنية المقاومة المغناطيسية النفقية (TMR) وقابلة للتبديل، وتدعم الوحدة اللعب السلكي أو اللعب عن بُعد على الحاسوب. يجمع هذا التعاون بين ابتكارات سامسونج المتقدمة في الأجهزة المحمولة وخبرة رازر في عالم الألعاب، لتقديم تجربة لعب متكاملة تضمن أداءً استثنائياً يناسب نمط الحياة السريع والمتنقل في عالم اليوم.



تهدف حملة "العب بدون حدود" إلى تلبية تطلعات اللاعبين الشباب في مختلف أنحاء المنطقة بالجمع بين العتاد عالي الجودة مع ثقافة الألعاب الأصيلة، وتقديم كل من ابتكارات سامسونج وسمعة رازر القوية بين اللاعبين. وتسلط الحملة الضوء على ثنائية جهاز Galaxy S26 Ultra ووحدة التحكم Kishi V3 Proبوصفها الخيار المثالي لتجربة ألعاب عالية المستوى، تجمع بين التنافسية والتجارب الغامرة، وتبقى جاهزة دائماً للحركة.



تعليقاً على هذا الموضوع، قال عمر صاحب، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أصبحت الألعاب جزءاً لا يتجزأ من حياة الشباب اليوم، وباتوا يتوقعون من أجهزتهم مواكبة متطلبات أسلوب اللعب الحديث من حيث السرعة، والأداء، والتجارب الغامرة. وعبر جمعنا بين جهاز Galaxy S26 Ultra ووحدة التحكم Kishi V3 Pro فنحن نقدم كلاً من الأداء العالي والتحكم الدقيق لنتيح تجربة ألعاب أكثر غمراً وتنافسية."



من جانبه، قال إجناسيو سونيه، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق في رازر - منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تقوم فلسفتنا في رازر على تطوير منتجاتٍ تمنح اللاعبين درجةً أعلى من التحكم والثقة. وقد أتاح لنا التعاون مع سامسونج بإيصال هذا النهج إلى الأجهزة المحمولة، حيث أصبح بإمكان اللاعبين الاستمتاع بالإمكانات الكاملة للألعاب دون التنازل عن التحكم الدقيق."



