العربي للاستثمار "أفضل وسيط مالي في الأردن" للعام 2022

الوكيل الإخباري - حصدت شركة مجموعة العربي للاستثمار (العربي إنفست)، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة "أفضل وسيط مالي في الأردن" للعام 2022 من اتحاد أسواق المال العربية وبالتعاون مع مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس The Global Economics) Limited) العالمية.

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وجاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي استضافته مؤخراً سلطنة عُمان ممثلة في بورصة مسقط.



ويأتي اختيار شركة مجموعة العربي للاستثمار لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة في المجلة والتي قامت بعملية جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج.

واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: التوسّع في المنتجات والابتكارات التي يتم تقديمها للعملاء، وإجمالي القيم المتداولة، وخدمات تداول الأسهم، وقنوات وقدرات التنفيذ، ومنصات التداول وأدوات التداول متعددة المنصات، ومدى سهولة استخدام التكنولوجيا، وعدد الصفقات التي تم التفاوض عليها، ومدى تواجد مراكز الاستثمار، ومدى التداول بالصكوك، وخدمة العملاء داخل قسم الوساطة، وجوائز دولية وإقليمية سابقة، وشبكة العملاء وعلاقات المستثمرين، ومدى وجود أيانتهاكات أو مخالفات.



وفي تعليقه على هذا التكريم، قال السيد قتيبة حوامدة، المدير التنفيذي لشركة مجموعة العربي للاستثمار:" يأتي حصولنا على هذه الجائزة تعزيزاً لسجل شركة مجموعة العربي للاستثمار الحافل بالنجاح ويعكس مكانة الشركة الرائدة كمزود لخدمات الوساطة المالية وإدارة الأصولفي المملكة."وأضاف: "سنواصل العمل من خلال كوادرنا المتخصصة على توفير أفضل الخدمات المالية الاستثمارية المتكاملة لتلبية احتياجات عملائنا والمساهمة بتحقيق أهدافهم الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية."



ومن الجدير ذكره أن شركة مجموعة العربي للاستثمار قد تأسست في العام 1996 كأول شركة خدمات مصرفية استثمارية متكاملة في الأردن، وتعتبر من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتكاملة والتي تشمل تمويل الشركات وإدارة الأصول والوساطة المالية والأبحاث.

كما تحتل مجموعة العربي للاستثمار باستمرار مراتب متقدمة في تصنيف بورصة عمان من حيث حجم التداول.

