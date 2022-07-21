العرض العالمي الأول لسلسلة "كراون" الجديدة بالكامل

الوكيل الإخباري - ظهرت سلسلة "كراون" لأول مرّة عام 1955 بوصفها أوّل إنتاج ضخم لتويوتا من سيّارات الرّكاب والتي صُمّمت بتكنولوجيا محلية خاصة بتويوتا. امتدّ هذا الأصل لـ "الابتكار والخروج عن المألوف"؛ الذي كان وراء تصميم أوّل سيارة فاخرة مُطوّرة بشكلٍ مستقل في الفترة الأولى ما بعد الحرب، ليُورَّث لطرازات "كراون" المتتالية خلال الأعوام السبعة والستين الماضية، مع السعي دائمًا إلى تحقيق قيمٍ جديدة تسبق العصر بخطوة. واليوم، يُعاد تجديد "كراون" لتشكّل سلسلة رائدة لعصرٍ جديد يضم أربعة طرازات متنوعة؛ تلبيةً لتنّوع قيم المستهلكين حول العالم واختلاف أنماط حياتهم.

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خلال تصميم سيارة "كراون" الجديدة، أعاد فريق التطوير تحليل جوهر سلسلة "كراون" بإمعان. ونتيجة لاجتهاده في ابتكار "كراون العصر الجديد"، توصّل الفريق إلى تصميم أربعة طرازات جديدة مختلفة كليًا. بالإضافة إلى النوع "كروس أوفر" –وهو تصميم يجمع بين السيدان ومجموعة السيارات الرياضية ويُتوقّع توفّره بحلول خريف هذا العام في اليابان– يوفّر الطراز "سبورت" تجربة قيادة رياضية ضمن جوٍ جاذب وحزمة سهلة القيادة، في حين يجسّد الطراز "سيدان" التصميم الرسمي الجديد الذي يلبي احتياجات السائقين، ويُقدّم الطراز "إستيت" سيارة رياضية عملية ذات جوٍ ناضج، ومساحة قيادة رحبة. وستخضع هذه السلسلة الجديدة للتجربة في نحو 40 دولة ومنطقة.



يتميّز الطراز الجديد كليًا من "كراون" (نوع كروس أوفر)؛ والمقرَّر انطلاقه قريبًا، بمحرّكيْن بمواصفات فردية؛ إذ يوفّر المحرّك الهايبرد توربو سعة 2.4 لتر المطوَّر حديثًا قيادة قوية ومريحة في آنٍ معًا، في حين يوفّر المحرّك الهايبرد المتوازي، الذي تطوّر على مرّ الأعوام، قيادة سلسة عالية الجودة. وبتصميمها القوي ذي الإطارات كبيرة القُطر والشكل البسيط الديناميكي فائق الجودة، توظّف السيارة مستشعرات السلامة والأمان الخاصة بتويوتا بمزايا مُحسَّنة ومطوَّرة، إلى جانب تميّزها في سهولة الركوب والخروج، والرؤية العالية، فضلًا عن تصميم المقصورة الداخلية الذي يركّز على راحة الراكب، ومساحتها الرحبة التي تجعل كلًا من مقاعدها يُحقق راحةً من الدرجة الأولى.