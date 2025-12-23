العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025

وتُعد جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards من بين أرفع وأهم الجوائز في قطاع السفر والسياحة، حيث تُمنح من قبل مجموعة Burda Media، إحدى أبرز مجموعات النشر العالمية المتخصصة في السفر والسياحة، وتعتمد هذه الجوائز بالكامل على تصويت القرّاء، ما يمنحها مصداقية عالية ويعكس ثقة المسافرين وخبراتهم المباشرة في الوجهات الفائزة.
واستلم الجائزة نيابةً عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية مكتب الهيئة التمثيلي في الهند، وذلك خلال الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز، بحضور نخبة من قيادات قطاع السفر والسياحة، وممثلي الوجهات العالمية، وكبرى شركات الطيران والفنادق.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية رمزي المعايطة إن هذا التتويج يُجسّد الجهود الوطنية المتكاملة التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتطوير المنتج السياحي في العقبة، وتعزيز موقعها كوجهة شاطئية عالمية تجمع بين الشواطئ الفريدة، والأنشطة البحرية، والبنية التحتية السياحية المتطورة، إضافة إلى الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن.
وأضاف المعايطة أن فوز العقبة بهذه الجائزة المهمة، يُعد رسالة ثقة من السياح أنفسهم، ويعكس نجاح الاستراتيجية الترويجية التي تنفذها الهيئة في الأسواق البعيدة والواعدة، وعلى رأسها السوق الهندي، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تنويع الأسواق السياحية وتعزيز حضور الأردن كوجهة متكاملة على مدار العام.
