الأربعاء 2026-04-08 11:21 م

العقبة تستضيف أول منصة دولية للاقتصاد الأزرق بمشاركة 25 دولة في سبتمبر 2026

الأربعاء، 08-04-2026 06:45 م
الوكيل الإخباري-   تستعد مدينة العقبة لاستضافة الحدث الدولي الأبرز في قطاع الغوص والرياضات البحرية، معرض "ABOFA - Aqaba Blue: Ocean Future in Action"، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2026 في مركز العقبة الدولي للمعارض (AIEC)، بمشاركة متوقعة لنحو 4000 مشارك من 25 دولة.


ويُشكّل هذا الحدث منصة دولية رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من كبرى الشركات العالمية والخبراء والمبتكرين في مجالات الغوص والأنشطة البحرية، لعرض أحدث التقنيات والتجارب في هذا القطاع المتسارع النمو، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالاقتصاد البحري.

ويُقام المعرض بتنظيم من الشركة العربية الأولى لتنظيم المؤتمرات والمعارض، وباستضافة شركة تطوير العقبة (ADC)، وبالشراكة الاستراتيجية مع شركة فيرا برشلونة، إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية.

ويمثل المعرض خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي للاقتصاد الأزرق والرياضات البحرية، مستفيدًا من موقعها الفريد على خليج العقبة، الذي يُعد من أكثر البيئات البحرية تنوعًا وغنىً على مستوى العالم.

ويُسلط “ABOFA 2026” الضوء على الفرص المتنامية في الاقتصاد الأزرق، باعتباره نموذجًا تنمويًا مستدامًا يركز على الاستخدام الأمثل للموارد البحرية مع الحفاظ على النظم البيئية، ويدعم قطاعات حيوية تشمل السياحة البحرية، والتكنولوجيا، والنقل البحري، والطاقة المتجددة.

كما يغطي المعرض مجموعة واسعة من القطاعات المرتبطة بالبحر، بما في ذلك الغوص والأنشطة تحت الماء، والتكنولوجيا البحرية والابتكار، والرياضات المائية والمغامرات، والتصوير تحت الماء، والقوارب والمعدات البحرية، إلى جانب السياحة ونمط الحياة البحري، والتعليم والتدريب، والشركات الناشئة والفعاليات التفاعلية.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة دولية واسعة من شركات متخصصة وخبراء ومستثمرين، إلى جانب شركات السياحة والأنشطة البحرية، ما يعزز فرص التشبيك وبناء الشراكات وتبادل الخبرات على مستوى عالمي.

كما سيتضمن المعرض عروضًا حية وتجارب تفاعلية، إضافة إلى لقاءات مباشرة بين الشركات والخبراء والمستثمرين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في وقت يشهد فيه البحر الأحمر نموًا متسارعًا في الاستثمارات المرتبطة بالسياحة البحرية والاقتصاد الأزرق، ما يعزز من أهمية العقبة كوجهة رئيسية على خارطة الفعاليات العالمية.

ويهدف معرض “ABOFA” إلى ترسيخ مكانة العقبة كمحور دولي يجمع بين الرياضة البحرية والتكنولوجيا والسياحة، ووضعها على خارطة أبرز الأحداث العالمية في هذا القطاع.
