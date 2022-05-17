العلاونة للصرافة تختار خدمات زين الأردن السحابية والمُدعّمة من Infobip

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الصرافة الرائدة إقليميًا العلاونة للصرافة عن تعاقدها مع شركة زين الأردن لتوريد منصة اتصالات سحابية تستند إلى حلول الاتصالات المتطورة لـ«إنفوبيب»، المتخصصة في مجال الخدمات التفاعلية، ويأتي ذلك في إطار السعي المستمر للعلاونة للصرافة لإحداث نقلة نوعية في مجال الصرافة وتعزيز جهود التحول الرقمي بالشركة، وذلك عبر استقدام تقنيات مبتكرة ودمجها بالأنظمة القائمة لتقديم خدمات موثوقة وذات قيمة للعملاء.

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وسيستفيد عملاء العلاونة للصرافة بموجب هذه الاتفاقية من مجموعة متنوعة من أدوات الاتصال والتفاعل مع العملاء، Answers وMoments وConversations، وتشمل هذه الخدمات معرفة ساعات العمل ومواقع الفروع وتحويل الأموال ومعرفة أسعار صرف العملات، كل ذلك عبر تطبيقات الاتصالات الأوسع انتشارًا والأكثر استخدامًا لدى العملاء، مثل WhatsApp وMessenger.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العلاونة السيد أيمن علاونة تعليقًا على الاتفاقية وما تمثله من تحول كبير للعلاونة للصرافة: «التحول الرقمي على رأس أولوياتنا، وقد استجبنا للإقبال المتزايد من قبل العملاء على إجراء المعاملات عبر الإنترنت بتطوير منظومة ذكية وسهلة الاستخدام للتواصل والحصول على المعلومات على مدار الساعة.

نحن سعداء جدًا بالانضمام إلى شركة زين في هذا المشروع، ونحن على ثقة كاملة بجودة ومواصفات منصات Answers وMoments وConversations وقدرتها على تنمية أعمالنا على أوسع نطاق.»



تم إبرام الاتفاقية بين العلاونة للصرافة وشركة زين استنادًا إلى الشراكة بين «إنفوبيب» وزين الأردن، والتي حصلت الأخيرة بموجبها على أحدث تقنيات «إنفوبيب» وأكثرها تطورًا وإنتاجية.



وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال السيد مهنّد عودة،، المدير التنفيذي لدائرة أعمال الشركات في شركة زين الأردن: « نسعد بهذه الشراكة التي تجمعنا مع إحدى كُبريات شركات الصيرفة، والتي تتماشى مع استراتيجية زين في تمكين وتعزيز التحوّل الرقمي الذي تتبناه الشركة منذ أعوام ، وتقدّم من خلاله خدمات مبتكرة قائمة على الحوسبة السحابية ، مضيفاً بأن زين تتطلّع لتوفير العديد من الحلول والخدمات الرقمية والارتقاء بها لكافة الشركات في كلا القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من النجاحات”



ومن جانبها أضافت هبة علاء الدين، تنفيذية إدارة الحساب، إن دعم التحول الرقمي في قطاع الاتصالات هو من ضمن أولويات «إنفوبيب»، وسيشعر عملاء العلاونة للصرافة سريعًا بالتغير الذي طرأ على معاملاتهم وما يتلقونه من خدمات، وذلك بفضل منصات Answers وMoments وConversations.