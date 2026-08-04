العلوم التطبيقية تحتفي بطلبة طب الأسنان في حفل القسم إيذانًا ببدء المرحلة السريرية...

الوكيل الإخباري- نظّمت كلية طب الأسنان في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حفل القسم لطلبة السنة الثالثة، إيذانًا بانتقالهم إلى المرحلة السريرية وبدء رحلتهم التدريبية داخل العيادات التعليمية، في محطة أكاديمية تُجسد انتقال الطلبة من مرحلة اكتساب العلوم الأساسية إلى مرحلة الممارسة السريرية التي تشكل الأساس في بناء شخصية طبيب الأسنان.



وأُقيم الحفل بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سميحة جراح، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور يزن حسونة، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأهالي الطلبة، في أجواء عكست فخر الجامعة بطلبتها واعتزازها بهذه المرحلة المفصلية في مسيرتهم الأكاديمية.



وأكدت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سميحة جراح أن كلية طب الأسنان تمثل أحد أبرز المشاريع الأكاديمية النوعية التي أطلقتها الجامعة، مشيرةً إلى أن برنامج الكلية صُمم وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن إعداد أطباء أسنان يمتلكون المعرفة العلمية، والمهارة السريرية، والقدرة على المنافسة في أسواق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وأضافت أن الجامعة تتبنى فلسفة تعليمية حديثة تقوم على الابتكار والتطبيق العملي، من خلال منظومة متكاملة تضم أحدث المختبرات والعيادات التعليمية، إلى جانب شراكة استراتيجية مع مستشفى ابن الهيثم، تتيح للطلبة تدريبًا سريريًا في بيئة طبية تعليمية متخصصة، بما يعزز جاهزيتهم للممارسة المهنية منذ مراحلهم الدراسية.

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وأشارت إلى أن مركز التشريح السريري في الجامعة يُعد من أبرز مراكز التدريب في المنطقة، ويوفر للطلبة فرصًا متقدمة للتدريب على الإجراءات الجراحية باستخدام جثث بشرية حقيقية، الأمر الذي يسهم في تطوير مهاراتهم السريرية ورفع مستوى كفاءتهم العملية وفق أفضل الممارسات العالمية.



ومن جانبه، أكد عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور يزن حسونة أن حفل القسم يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة طلبة الكلية، إذ ينتقلون من التعليم قبل السريري إلى التعامل المباشر مع المرضى تحت إشراف نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء الاختصاصيين، في بيئة تعليمية تحاكي واقع الممارسة المهنية.

وأوضح أن الكلية تتبنى مفهوم طب الأسنان الشمولي، الذي يهدف إلى إعداد طبيب قادر على التعامل مع المريض بصورة متكاملة، مع مراعاة الجوانب الطبية والإنسانية والاجتماعية عند وضع الخطة العلاجية، بما يعكس رسالة المهنة وقيمها الإنسانية، ويواكب أحدث التوجهات العالمية في تعليم طب الأسنان.



وأضاف أن الكلية تواصل تطوير برامجها الأكاديمية من خلال إدماج أحدث تقنيات طب الأسنان الرقمي ضمن العملية التعليمية، وتوفير بنية تحتية متقدمة تضم أكثر من 150 عيادة تعليمية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يتيح للطلبة اكتساب الخبرات السريرية والمهارات العملية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.



وتخلل الحفل أداء طلبة السنة الثالثة قسم المهنة، في مشهد جسّد القيم السامية التي تقوم عليها مهنة طب الأسنان، ورسّخ لديهم معاني الأمانة والمسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة، ليشكل هذا القسم بداية مرحلة جديدة من العطاء المهني والإنساني.



ويأتي هذا الحفل تجسيدًا لرؤية جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في إعداد أطباء أسنان يمتلكون التميز الأكاديمي، والكفاءة السريرية، والالتزام بالقيم المهنية، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة، والتطبيق، والتكنولوجيا الحديثة، والشراكات الفاعلة مع القطاع الصحي، بما يعزز جاهزية خريجيها لقيادة مستقبل المهنة وخدمة المجتمع بكفاءة واقتدار.









