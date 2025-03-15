 
السبت 2025-03-15 01:57 م
 




            

        








    

        

        

            العلوم التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف QS 2025 للتخصصات الأكاديمية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
            
                

                    جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        01:49 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  انضمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إلى قائمة الجامعات المصنفة عالميًا ضمن تصنيف QS العالمي للتخصصات الأكاديمية (QS World University Rankings by Subject 2025)، وهو أحد أهم التصنيفات السنوية التي تصدرها مؤسسة QS لتقييم أداء الجامعات عالميًا حسب التخصصات المختلفة.اضافة اعلان


يستند هذا التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل السمعة الأكاديمية، سمعة أصحاب العمل، الاستشهادات البحثية، ومؤشر H-index الذي يقيس تأثير الأبحاث العلمية. ويغطي التصنيف مجالات أكاديمية متعددة مثل العلوم الطبيعية، الهندسة، الطب، العلوم الاجتماعية، والإنسانيات.

وقد تميزت الجامعة في هذا التصنيف العالمي في العديد من المجالات حيث حققت المراتب التالية:
- المجالات الإنسانية والفنون (Arts & Humanities) حصلت الجامعة على المركز 192 عالميًا، لتتصدر الجامعات الأردنية الخاصة في هذا المجال، والذي يشمل تخصصات التصميم، الفنون، العمارة، اللغات، الترجمة، والشريعة.

- العلوم الاجتماعية والإدارة (Social Sciences & Management) حققت الجامعة المركز 384 عالميًا في هذا المجال، الذي يضم تخصصات الإدارة، الحقوق، المحاسبة، والتسويق، مما يعكس تميز الجامعة في تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تلبي معايير التميز العالمية.

هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالريادة الأكاديمية والبحثية، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والدولي. مبارك لأسرة الجامعة هذا التميز العالمي!


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                                جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
                            
                    
                    

                        
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                            العلوم التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف QS 2025 للتخصصات الأكاديمية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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