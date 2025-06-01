العلوم التطبيقية تستضيف دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة في لقاء وطني نخَبي بعنوان "تجربتي"

الوكيل الإخباري- استضافت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأسبق، في زيارة رسمية خاصة، التقى خلالها نخبة من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، إضافة إلى عدد من القامات الوطنية والأكاديمية البارزة، ضمن لقاء حواري حمل عنوان: "تجربتي".



وقد تولّى محاورة دولة الدكتور الروابدة خلال اللقاء معالي الدكتور مهند المبيضين، الذي أدار النقاش بأسلوب مهني وحواري مكّن الحضور من التفاعل مع محاور الحديث، وفتح الباب أمام مداخلات معمّقة أغنت النقاش الوطني حول مضامين التجربة.



وخلال اللقاء، استعرض دولة الدكتور الروابدة محطات مفصلية من تجربته الممتدة في العمل العام، متناولًا أبرز التحديات والإنجازات التي طبعت مسيرته في مختلف المواقع القيادية التي تقلدها. وقدّم في حديثه رؤى تحليلية عميقة، مستندًا إلى خبرته الطويلة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ثوابت النهج الأردني في الحكم والإدارة، وعلى أهمية ترسيخ قيم الانتماء والاعتدال والمسؤولية في وجدان الأجيال القادمة.



وفي الختام، قدّم رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة لوحة تذكارية لدولة الدكتور الروابدة، تكريمًا لمكانته الوطنية المرموقة، وتقديرًا لزيارته التي أثرت الحضور بتجربة عميقة وملهمة شكلت جزءًا أصيلًا من تاريخ الدولة الأردنية.

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