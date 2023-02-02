العلوم التطبيقية تعقد دورة متخصصة للإصابات الرياضية

الوكيل الإخباري - عقدت جامعة العلوم التطبيقية اليوم وامس وعلى مدار يومين دورة جراحية تشريحية متقدمة في المنظار للإصابات الرياضية في الركبة .

وتم تنظيم الدورة تحت إشراف مجموعة الطب الرياضي الأردنية المنبثقة من جمعية جراحين العظام ونقابة الأطباء الاردنيين بمشاركة فريق من استشاريين جراحة العظام وأخصائيين عظام من الأردن ودول عربية.

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وتهدف الدورة التدريبة الى التوسع في دراسة ومشاركة هذه النوع من العمليات النوعية والمهمة ، والتي تعد سابقة في منطقتنا حيث كان الاطباء يتوجهون الى دول مثل أمريكا أو أوروبا لحضور هذه الدورات.

استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور معاوية عبد الجابر قال أن هذا النوع من الدورات لم يكن يجرى في منطقتنا سابقًا، مشيراً الى ان هذه الدورة تُعد خدمة للمريض الأردني او العربي وللجراحين العرب الذين يأتوا للحصول على العلم في مثل هذه العمليات.



بدوره اعتبر استشاري جراحة العظم والمفاصل الدكتور مثنى اليماني أن الهدف من اجراء هذا النوع من الدورات هو تحسين مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وتدريب اخصائيين جراحة العظام على عمل مثل هذا النوع من العمليات بمهارة وبمستوى عالي ينعكس على النتائج التي يحصل عليها المرضى.

















