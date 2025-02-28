العلوم التطبيقية تكرّم أصحاب الإنجازات في حفل تكريمي مهيب...

الوكيل الإخباري- في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، نظّمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حفلًا تكريميًا مهيبًا احتفاءً بمن تميزوا وساهموا في رفعة الجامعة وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا. وجاء الحفل برعاية سعادة الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور رئيس الجامعة ونوابه ومساعديه وعمداء الكليات ونخبة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب أهالي الطلبة الذين شاركوا أبناءهم فرحة هذا الإنجاز المستحق.



ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على الدور المحوري الذي يلعبه كل فرد في المنظومة الجامعية في تحقيق التميز، حيث تم الاحتفاء بعدد من الفئات البارزة، شملت: عمداء الكليات، أعضاء لجنة التصنيفات الجامعية، الباحثين المصنفين ضمن أفضل 2% من العلماء عالميًا، الحاصلين على جوائز بحثية مرموقة على المستوى الدولي، الإداريين المتميزين، والطلبة الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات المحلية والعالمية.



وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور هيثم أبو خديجة أن هذه الإنجازات الفردية لم تقتصر على أصحابها فقط، بل انعكست على مكانة الجامعة ككل، مما أسهم في تحقيق إنجازات عالمية مرموقة. وأضاف: "إن العمل الجاد والتفاني الذي أبداه المكرّمون كان عاملًا أساسيًا في تحقيق الجامعة لنجاحات غير مسبوقة، حيث صنفت بالمرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية وضمن الفئة (501-600) عالميًا وفق تصنيف تايمز العالمي للجامعات 2025، بالإضافة إلى حصولها على تقييم5 STARS PLUS في التقييم العالمي QS STARS RATING، وهو ما يعكس التزام الجامعة بأعلى معايير الجودة في التعليم والبحث العلمي والخدمات الأكاديمية."



ويعكس هذا التكريم النهج الذي تتبعه جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في تحفيز الإبداع والتميز، وتقدير الجهود الأكاديمية والبحثية والإدارية، بما يرسّخ مكانتها كصرح تعليمي رائد يسهم في إعداد أجيال من الخريجين القادرين على إحداث فرق حقيقي في مجالاتهم، ومواصلة الإنجازات التي تعزز موقع الجامعة على خارطة التعليم العالي عالميًا.

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