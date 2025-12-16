العلوم التطبيقية ومستشفى ابن الهيثم تنظمان ندوة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن

11:19 ص

الوكيل الإخباري- نظّمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بالتعاون مع مستشفى ابن الهيثم، ندوة علمية متخصصة بعنوان "السياحة العلاجية: تصحيح المسار"، وذلك في حرم الجامعة، برعاية معالي الدكتور ياسين الحسبان رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان، وبحضور نخبة من المختصين وصناع القرار في القطاع الصحي، إلى جانب أكاديميين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية.





وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على واقع السياحة العلاجية في الأردن، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، واستشراف الفرص المتاحة لإعادة الزخم له باعتباره أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن المجالات التي يتمتع فيها الأردن بسمعة طبية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.



وافتُتحت أعمال الندوة بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة المنظمة الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة، أكد فيها أهمية عقد مثل هذه الندوات التخصصية التي تجمع بين الخبرة الطبية والرؤية الأكاديمية، وتسهم في الخروج بتوصيات عملية تصحّح مسار السياحة العلاجية وتعزز تنافسية الأردن في هذا المجال.



من جانبه، أعرب معالي الدكتور ياسين الحسبان، راعي الندوة، عن تقديره لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة ومستشفى ابن الهيثم على تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية حظيت باهتمام الدولة على مدار عقود من خلال التشريعات والتسهيلات وضبط الجودة، كما احتلت موقعًا متقدمًا في خطط التحديث الاقتصادي، ما يضع مسؤولية وطنية مشتركة على عاتق جميع الجهات المعنية للنهوض بهذا القطاع.



وتضمنت الندوة جلستين علميتين؛ أدار النقاش فيهما الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشديفات، تناولت الجلسة الأولى واقع وفرص السياحة العلاجية من منظور مقدمي الخدمة، وشارك فيها كل من الدكتور فوزي الحموري، والدكتور هيثم أبو خديجة، والدكتور نادر البصول، والدكتور هيثم الدويري ممثلًا عن وزارة الصحة، والدكتور أيمن القعقاع ممثلاً عن الخدمات الطبية، حيث ناقش المتحدثون الإمكانات الطبية الأردنية، وجودة الخدمات الصحية، وسبل تعزيز ثقة المرضى القادمين من الخارج.



أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على التحديات التي تواجه السياحة العلاجية والحلول المقترحة، وشارك فيها الدكتور محمد الطراونة، والدكتور جستن أبو عنزة، والدكتور أحمد السراحنة، والدكتور أحمد الأحمد، والدكتور علي السعودي، وجرى خلالها طرح رؤى عملية تتعلق بالتشريعات، والتسويق الصحي، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.



واختُتمت الندوة بجلسة ختامية خُصصت لعرض أبرز التوصيات، التي شددت على ضرورة توحيد الجهود الوطنية، وتطوير السياسات الداعمة، وتعزيز جودة الخدمات، بما يسهم في استعادة السياحة العلاجية لمكانتها الرائدة، ويعكس صورة الأردن المشرقة كمركز طبي متقدم في المنطقة.



وأكدت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في ختام الندوة استمرارها في أداء دورها الأكاديمي والمجتمعي، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الصحية الوطنية، وفي مقدمتها مستشفى ابن الهيثم، بما يخدم القضايا الوطنية ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

