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العنوان اكاديميه الفا ليب لتنميه و تطوير المواهب تواصل التميز و الإبداع

العنوان اكاديميه الفا ليب لتنميه و تطوير المواهب تواصل التميز و الإبداع
العنوان اكاديميه الفا ليب لتنميه و تطوير المواهب تواصل التميز و الإبداع
الجمعة، 10-07-2026 11:26 م
الوكيل الإخباري-   ألفا ليب لتنمية وتطوير المواهب تعلن عن تخريج خمسة لاعبين من مواليد 2014، بعد التدريب والترويج للاعبين، واجتياز تجارب الأداء لدى أحد أعرق الأندية الأردنية بعقود مجزية.اضافة اعلان


والجدير بالذكر أن الأكاديمية كانت قد رفدت المنتخب الأردني لفئة تحت 14 عامًا بـ 7 لاعبين مميزين.

ويُعد هذا الإنجاز الرائع نتيجة الرؤية التي تسير عليها، والجهد المبذول في تطوير اللاعبين.



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