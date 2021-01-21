العودة إلى المدارس أصبحت أكثر متعة مع عروض هواوي المميزة

الوكيل الاخباري - كما عودتنا دائمًا، تواصل هواوي مشاركتنا الاحتفال بمختلف المناسبات المميزة في حياتنا.

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وهذه المرة، تقدم عروضًا رائعة على مجموعة من منتجاتها المفضلة لدى الجميع مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس.



هاتف Huawei nova 7i... الخيار المفضّل للدراسة



خلال عروض موسم العودة إلى المدارس، توفر هواوي هاتفها الشهير Huawei nova 7i الذي يتمتع بمزايا رائعة، مثل الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بسعر 179 دينارًا بدلًا من 189 دينارًا.

ستساعدك هذه الكاميرا الرائعة في التقاط صور واضحة لكتبك وموادك الدراسية.

وإلى جانب ذلك، يأتي هذا الهاتف المدهش بسعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، بما يمكّنك من الاحتفاظ بجميع صورك والملفات التي تحتاجها من أجل المدرسة دون الشعور بأي قلق من استنفاد سعة الهاتف.



يتميز هاتف Huawei nova 7i أيضًاببطارية كبيرة سعة 4200 ميللي أمبير تلبي احتياجاتك المتنوعة خلال اليوم الدراسي الطويل، كما يمكنك شحنها بسرعة كبيرة في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة بفضل شاحن Huawei SuperCharge استطاعة 40 واط، والذي يمكّنك من شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 70% في نصف ساعة فقط.

ويأتي الهاتف أيضًا بمعالج Kirin 810، وهو مزود بخدمات هواوي (HMS)، بما يضمن حصولك على تجربة استخدام سلسة ومحسّنة.



هاتف Huawei Y7a... تجربة دراسية ممتعة



تتواصل عروض هواوي مع استعداد الطلبة للعودة إلى مدارسهم، حيث توفر هاتفها المحبوب Huawei Y7a بسعر 132 دينارًا بدلاً من 146 دينارًا.

يأتي هذا الهاتف الرائع، الذي ستقع في غرام تصميمه المذهل من النظرة الأولى، ببطارية ضخمة تبلغ 5000 ميللي أمبير وشاحن Huawei SuperCharge استطاعة 22.5 واط، حيث يمكنك مشاهدة فيديوهاتك الدراسية لمدة ساعتين دون انقطاع مع 10 دقائق فقط من الشحن، لتستمتع بحياة أكثر كفاءة وفاعلية دون الحاجة إلى الشحن المستمر.



يتميز هاتف Huawei Y7a بشاشة كبيرة قياس 6.67 بوصةبدقة FHD+، ونسبة شاشة إلى الجسم مميزة تبلغ 90.3%، لتوفر لك رؤية واسعة وتفاصيل تنبض بالحياة عندما ترغب بمتابعة دروسك عبر الإنترنت.

يأتي هذا الهاتف أيضًا بكاميرا رباعية رائعة تضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات عدسة عريضة جدًا تبلغ 120 درجة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، لتتمكن من تسجيل حصصك وتصوير كتبك والمواد الدراسية التي تحتاجها طوال اليوم.



الجهاز اللوحي Huawei MatePad T 10s... رفيقك الأمثل في المدرسة



لا تقتصر عروض هواوي في موسم العودة إلى المدارس على الهواتف الذكية فحسب، بل تشمل أيضًا عروضًا مميزة على الأجهزة اللوحية المدهشة.

استمتع في هذا الموسم مع الجهاز اللوحي Huawei MatePad T 10s الذي يتميز بهيكل معدني أنيق ورائع مع حواف منحنية لمنح الجهاز صورة ظلية أكثر انسيابية، بالإضافة إلى توفير راحة إضافية لتعيش تجربة أكثر متعة وسلاسة وإنتاجية.

ومع اعتبار سهولة الحمل والتنقل واحدة من أهم العوامل الرئيسية عند شراء جهاز لوحي جديد، فإن هذا الجهاز يشكّل الخيار المثالي لأي شخص أثناء التنقل، حيث يزن 450 جرامًا فقط، ويتميز بشاشة قياس 10.1 بوصة.



ولتتمكن من متابعة دروسك عبر الإنترنت بكل وضوح أو الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك، يوفر الجهاز اللوحيHuawei MatePad T 10s مكبر الصوت المزدوج عالي السعة مع تقنيةHuawei Histen 6.1 لتعيش تجربة صوتية لا مثيل لها.

وإلى جانب ذلك، يعدّ هذا الجهاز اللوحي الخيار الأمثل للعائلة التي لديها أطفال، حيث يوفر لهم منصة رائعة للتعلّم واللعب، كما يقدم مجموعة من المزايا الذكية المتنوعة التي تساعدك في تعزيز الإنتاجية وجعل مهامك المدرسية سلسة وسريعة قدر الإمكان.

ومن بين هذه المزايا ميزة مضاعف التطبيقات – Huawei APP Multiplier التي تتيح لك فتح تطبيق واحد في نافذتين منفصلتين، كما تمكّنك من عرض معلومات مختلفة عن التطبيق عند اختيار الوضعية الأفقية في الجهاز، من خلال تقسيم الشاشة للاستفادة بشكل أكثر فاعلية من الشاشة الكبيرة للجهاز اللوحي.



عند شرائك الجهاز اللوحي Huawei MatePad T 10s هذا الموسم،أو أيّ من الجهازين اللوحيين Huawei MatePad T 10 المدعوم بتقنية WIFI، وMatePad T 10 32GHuawei المدعوم بتقنية LTE(4G)، ستحصل على غطاء مجاني هدية.



سارع باغتنام هذه الفرصة واقتنِ جهازك المفضل من هواوي في موسم العودة إلى المدارس من خلال متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، واستمتع بتجربة استثنائية.





