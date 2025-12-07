الفرصة الأخيرة للطلبة الدوليين: مقاعد محدودة للالتحاق بأكاديمية جورامكو لشهر كانون الثاني 2026

الوكيل الإخباري- اعلنت أكاديمية جورامكو، الذراع التعليمية للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن توفر عدد محدود من المقاعد للطلبة الدوليين الراغبين في الالتحاق في برنامج هندسة صيانة الطائرات الشامل، والمقرّر انطلاقه في شهر كانون الثاني 2026.

ويتيح البرنامج الذي يعتبر من أهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية، رحلة تعليمية هجينة تمتد على مدار 4 أعوام، وتجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي. وينقسم البرنامج إلى عامين من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل مرافق الأكاديمية، وعامين آخرين من الخبرة العملية التي يتم اكتسابها في مرافق الشركة بما في ذلك الهناجر المتطورة، مستهدفاً إكساب الطلبة المهارات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل مباشرة بعد التخرج بكفاءة.



وتتميز الأكاديمية بالبيئة التعليمية الاستثنائية التي توفرها، والتي تتيح تدريباً عملياً يحاكي واقع العمل في قطاع الطيران، وذلك ضمن المرافق المتطورة لمبناها المصمم وفقاً للمقاييس التعليمية العالية، والتي تشمل صفوفاً دراسية حديثة، وورش عمل فنية متخصصة، فضلاً عن الهنجر وطائرة بوينغ طراز B737 المخصصان بالكامل لغايات التدريب العملي، والتي تقدم بمجملها بيئة تعكس التزام الأكاديمية بتطوير المهارات العملية للطلبة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وبما يوائم متطلبات القطاع.



وإذ لا يقتصر دور الأكاديمية على التركيز على الجانب الأكاديمي، فإنها تحرص أيضاً على دعم الطلبة من خلال توفير بيئة ودية تعكس صورة من صور الأمن وكرم الضيافة في الأردن، معززة بخدمات دعم متكاملة للطلبة الدوليين، بما يشمل الإرشاد الثقافي، والمساعدة في تأمين السكن المناسب، إضافة إلى توفير خدمات النقل المجاني، والتأمين الصحي طوال فترة الدراسة، الأمر الذي يضمن لهم تجربة تعليمية مريحة تشعرهم بأنهم في وطنهم الثاني.



ويعتبر برنامج الأكاديمية البرنامج الوحيد من نوعه في الأردن، لا سيما وأنه يلبي المتطلبات المؤهلة للحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA) ورخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC)، في الوقت الذي تتيح فيه الأكاديمية للخريجين بصفتها مركز اختبارات معتمد الفرصة للتقدم لامتحاناتهم داخلها، وإتمام إجراءات الحصول على الرخص وإجازة مزاولة المهنة دون الحاجة للسفر.



هذا ولا يتطلب الالتحاق بالبرنامج سوى أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من أي من فروعها، مع إجادة اللغة الإنجليزية، إلى جانب التمتع بشغف في مجال الطيران للانطلاق نحو آفاق جديدة في مسيرته المهنية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس برامج التدريب في الأكاديمية، لورنس بيرالدو: "نكرس جهودنا لإعداد الجيل القادم من مهندسي صيانة الطائرات، وذلك من خلال رحلة تعليمية تجمع بين الجانب الأكاديمي والعملي داخل هناجر الشركة. ومع تنامي الطلب الدولي على مهندسي صيانة الطائرات المعتمدين، فإن اغتنام الدعوة لحجز المقاعد المحدودة يشكل فرصة مميزة للطلبة الدوليين للانضمام إلى برنامج يلبي معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية دولياً (EASA) ورخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC)، فضلاً عن كونه يقدم تدريباً ضمن إحدى أكثر البيئات موثوقية ودعماً على مستوى المنطقة."