"الفوسفات" و"البوتاس" تطلقان مبادرة بقيمة 10 ملايين دينار دعما للجهود الحكومية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركتا مناجم الفوسفات الأردنية، والبوتاس العربية، عن إطلاق مبادرة نوعية في إطار مسؤوليتهما المجتمعية، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار مناصفة بين الشركتين، تأكيدا على التزامهما بدورهما الوطني والتنموي، ودعما للجهود الحكومية في مواجهة التحديات الطارئة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات بقرار الحكومة وبتوجيهات رئيس الوزراء، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة لدعم ورفع سوية البنية التحتية في المحافظات، لا سيما تلك التي تأثرت بالظروف الجوية الأخيرة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على حماية المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، والتعامل بكفاءة ومسؤولية مع تداعيات الأحوال الجوية الاستثنائية.



وفي هذا الإطار، أعلن الذنيبات أن مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، قرر تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار للمساهمة في دعم الجهود الوطنية خلال الحالات الطارئة، بما في ذلك الظروف الجوية الاستثنائية، وذلك ضمن نهج مأسسة المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها الشركة كجزء أصيل من استراتيجيتها المؤسسية.



وأكد استمرار الشركة في تسخير إمكاناتها الفنية واللوجستية ومعداتها في مختلف مواقع عملها، ووضعها تحت تصرف الحكام الإداريين في محافظات المملكة، دعما لجهود الاستجابة السريعة، وتعزيزا لفاعلية التدخل خلال موسم الشتاء، بما يضمن سرعة المعالجة والحد من آثار أي طارئ.



وأشار الذنيبات إلى أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، تواصل أداء دورها التنموي والاجتماعي من خلال دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى الحد من البطالة، عبر توفير فرص عمل مستدامة، لا سيما لأبناء المناطق المحيطة بمواقع عملها، إلى جانب إسهاماتها في دعم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال مشاريع تنموية ذات أثر طويل الأمد.



وأكد أن الشراكة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات، وضمان استمرارية التنمية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، بما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية ويجسد قيم التكافل والمسؤولية المشتركة.



ودعا الذنيبات الشركات الوطنية في القطاع الخاص إلى أن تحذو حذو شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، وإطلاق مبادرات مماثلة في إطار المسؤولية المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الحكومية خلال الحالات الطارئة، بما يعزز التكافل الوطني ويجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هيدب، أن مبادرة شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية تأتي انطلاقا من إيمان راسخ بدور الشركات الوطنية الكبرى كشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والتنمية، ومسؤوليتها في الوقوف إلى جانب الدولة في الظروف الاستثنائية، مبينا أن المسؤولية المجتمعية لم تعد خيارا بل التزاما وطنيا يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكافل والتكاتف في مواجهة التحديات، وبما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية.



وشدد على أهمية استجابة القطاع الخاص في المملكة لمثل هذه المبادرات الوطنية، دعما لجهود الحكومة في التعامل مع الحالات الطارئة وتعزيز صمود البنية التحتية، مؤكدا أن تكاتف القطاعين العام والخاص يشكّل عنصرا أساسيا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.



وبيّن أبو هديب أن شركة البوتاس العربية، أعدّت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه الظروف، وتقديم المساعدات الفنية اللازمة، من خلال تسخير الكوادر البشرية المؤهلة وكافة إمكانات الشركة ووضعها تحت تصرف الحكومة، دعما لجهود الاستجابة السريعة والتعامل مع أي طارئ.



وأشار إلى أن شركة البوتاس العربية قدمت مبلغ 5 ملايين دينار دعما لجهود الحكومة في تنفيذ أعمال الإصلاح التي فرضتها الظروف الجوية، والمساهمة في معالجة الأضرار وتعزيز جاهزية البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.



وأشاد أبو هديب بجهود الحكومة واستجابتها السريعة من خلال تخصيص 10 ملايين دينار لمواجهة هذه الظروف، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على حماية المواطنين وتسريع وتيرة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية الاستثنائية.