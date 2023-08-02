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الأربعاء، 02-08-2023 09:13 ص

الفيديو الكامل لحدث "سامسونج إلكترونكس" Galaxy Unpacked تموز 2023

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الوكيل الإخباري - اختتمت شركة سامسونج للإلكترونيات بنجاح فعالية Galaxy Unpacked، والتي أقيمت لأول مرة في مدينة سول في كوريا في 26 تموز.

وخلال الحدث، أطلقت الشركة أربعة منتجات جديدة من Galaxy، والتي تعرض أحدث ابتكارات سامسونج التي تعيد تعريف تجربة الأجهزة المحمولة.  وتعد أجهزة Galaxy Z Flip5 و Z Fold5، أحدث الإضافات إلى سلسلة Galaxy Z، اللذان يبرزان دور الهاتف الذكي من خلال تصميمهما الفريد القابل للطي والذي يركز على المستخدم.

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بالإضافة إلى ذلك، توفر سلسلة Galaxy Tab S9 إمكانية استخدام محسّنة لزيادة الإنتاجية في العمل والمنزل، بينما تساعد Galaxy Watch6 المستخدمين على مراقبة صحتهم من خلال ميزات التدريب على النوم التي تمت ترقيتها.

تحقق من الصور ومقاطع الفيديو من الحدث للحصول على لمحة عن مجريات حدثGalaxy Unpacked 2023 لهذا العام.

رابط الفيديو: https://youtu.be/_S_lWH6zK3k




 




 

 


 

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