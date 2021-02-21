القدرة العربية لتجارة السيارات تفتتح معرض GAC MOTOR في وادي صقرة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة القدرة العربية لتجارة السيارات عن افتتاحها لمعرض سيارات GAC MOTOR الصينية في المملكة وذلك في منطقة وادي صقرة.

اضافة اعلان



وجاء هذا الإعلان خلال حفل الافتتاح الرسمي الافتراضي الذي عقد في 21 من شباط\فبراير 2021 حيث تأتي هذه الخطوة في ظل حرص شركة القدرة العربية على رفد السوق الأردني بعلامات تجارية مميزة تمكن الزبائن من اختيار المركبة التي تناسب احتياجاتهم.



وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة عن تأسيسها لمعرض GAC MOTOR الجديد الكائن في وادي صقرة لتقديم تجربة مميزة ومتكاملة للزبائن خلال جميع المراحل.



وأبرمت شركة القدرة العربية اتفاقية مع شركة GAC MOTOR الصينية بهدف عرض مركبات GAC MOTORبطرازاتها المختلفة في المملكة.



ونظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمملكة بفعل تفشي فيروس كورونا؛ تم تنظيم الحدث عن بعد وشهد حضور أبرز ممثلي وسائل الإعلام المحلية بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجال السيارات وتم خلاله استعراض سيارات GAC MOTOR طرازات السيدان والدفع الرباعي لتسليط الضوء على ميزاتها التي تركز على مفهوم التكنولوجيا المتقدمة المترافقة مع التصميمات المميزة والقوية.



وسلط الرئيس التنفيذي لشركة القدرة العربية محمد عليان الضوء على أهمية هذا الحدث قائلا: “على الرغم من التحديات التي اتسم بها العام الماضي إلا أنها كانت أيضاً وسيلة ذهبية لاستكشاف فرص جديدة. من هنا، فإننا نفخر اليوم بافتتاح معرض سيارات GAC MOTOR الصينية والتي ستضفي التنوع المطلوب على سوق السيارات في الأردن بالنظر إلى مواصفاتها المتقدمة وأسعارها المناسبة”.



وأشار عليان أن دخول GAC MOTOR للسوق الأردني يأتي في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها والفرص السانحة للتطور والنمو حيث ستلبي طرازات GAC MOTOR احتياجات الزبائن الباحثين عن مركبات تناسب جميع أفراد العائلة بمواصفات مميزة وتقنيات متقدمة وأسعار منافسة.



وأوضح عليان أن الاتفاقية مع GAC MOTOR تأتي في ظل الخبرة التي تمتلكها شركة القدرة العربية في مجال السيارات في الأردن.



وفي الوقت الذي توجه فيه عليان بالشكر إلى شركة GAC MOTOR لثقتها بشركة القدرة العربية شدد على المكانة المتنامية التي تتمتع بها العلامات التجارية الصينية مشيراً إلى أن الشركة ستقدم للعملاء مجموعة متنوعة من المركبات بأسعار وعروض منافسة مع توفر خدمات ما بعد البيع المميزة فضلاً عن إمكانية تقديم التوجيه والإرشاد للمستخدمين حول الطرازات المتوفرة كي تناسب احتياجاتهم.



ومن الجدير بالذكر أن علامة GAC MOTOR للسيارات صنفت عام 2020 في المرتبة الأولى في الجودة للسنة الثامنة على التوالي حسب دراسة جي دي باور.



