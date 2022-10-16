الأحد 16-10-2022
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مناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء بالطفيلة
صرف مستحقات العاملين بنظام التعليم الإضافي
مذكرة تفاهم بين اتحاد الاكاديميين والهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه
الامن العام يصدر بيان صارم ويتوعد هؤلاء بالملاحقة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"القدس للتأمين" تنظم إفطارا للتوعية بسرطان الثدي
موظفو كابيتال بنك يزورون دار الضيافة للمسنين التابع لجمعية الأسرّة البيضاء
موقع فكرة يثري المحتوى العربي كأفضل موسوعة عربية
زين شريكاً استراتيجياً لبازار السلك الدبلوماسي الخيري
كورونا
كورونا
متحورات أوميكرون.. السبب الأكبر للقلق
كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف حالة كورونا
فايزر وبيونتيك تعلنان نتائج إيجابية لجرعة تعزيزية جديدة ضد كورونا