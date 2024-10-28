القلب يعشق كل جميل: "المركزية تويوتا" تطلق سيارة تويوتا كامري المزوّدة بالجيل الخامس والأحدث من أنظمة الهايبرد في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلقت "المركزية تويوتا" مؤخرًا النسخة الأحدث من سيارة تويوتا كامري الأسطورية في الأردن المزوّدة بالجيل الخامس والأحدث من أنظمة الهايبرد بشكلها العصري الجديد وقوتها المتجددة، وهي متوفرة حاليًا بسعر يبدأ من 29,900 دينار أردني. تتميّز تويوتا كامري الجديدة لعام 2025 بتصميمها الخارجي الانسيابي الأنيق، ومقصورتها الداخلية الرحبة، وتجمع بين الأداء التفاعلي والتكنولوجيا المتطورة، مما يضمن للسائقين والركاب أقصى درجات الاستمتاع والراحة في كل رحلة.

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تأتي سيارة تويوتا كامري -التي تُعدّ من أفضل سيارات السيدان الهايبرد الصديقة للبيئة- بمحرك رباعي الأسطوانات (سعة 2.5 لتر، وقوة 225 حصانًا، وعزم دوران 208 نيوتن متر)، يقترن بناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT). تتميز السيارة بالجيل الخامس والأحدث من أنظمة الهايبرد من شركة تويوتا (THS5)، الذي يوفر تجربة قيادة ديناميكية ويتيح للسيارة الاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكلٍ كاملٍ دون أي استهلاك للوقود أو إصدار أي انبعاثات كربونية. إضافة إلى ذلك، زود نظام الهايبرد في السيارة ببطاريات ليثيوم أيون المطورة التي توفر طاقة إضافية عبر حزمة أصغر وأخف وزنًا، ويُعاد شحنها تلقائيًا من خلال محرك البنزين أو أثناء الكبح، ما يلغي الحاجة تمامًا للشحن الخارجي المعتاد في السيارات الأخرى.



تشمل سيارة تويوتا كامري الجديدة عدة خياراتٍ لأنماط القيادة: العادي، والاقتصادي، والرياضي، بالإضافة إلى نمط "القيادة الكهربائية" لسائقي السيارات الهايبرد الكهربائية؛ حيث تتيح هذه الخيارات للسائقين تجربة قيادة تتناغم مع رغبات كلٍ منهم واحتياجاتهم، وظروف الطريق المختلفة، وتمنحهم التوازن والثبات الذي يشعرهم بالرضا والرقي.



تتميز سيارة تويوتا كامري الجديدة أيضًا بتصميم جميل يبعث على الطاقة، يعززه شبك أمامي عريض يمنحها حضورًا قويًا وثابتًا. وتضفي المصابيح الأمامية المبتكرة بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء وتعدد العيون لمسة أنيقة إلى جانب تحسين الرؤية الليلية بشكل ملحوظ. وتعزيزًا لأناقتها، تم تحسين التصميم الجانبي للسيارة بفتحة تتيح دخول المزيد من الضوء في النهار وجزءٍ أمامي منخفض، كما ينساب التصميم الخلفي مع مصابيح خلفية متكاملة وصادم منحوت بعناية، ليمنحها مظهرًا متكاملًا عالي الجودة.



أمّا المقصورة الداخلية لسيارة كامري الجديدة، فقد صُمِّمت بلمسات مستوحاة من السيارات الرياضية لتتجاوز كل التوقعات وتمنح الركاب إحساسًا بالتكامل؛ إذ إنها تجمع بين الراحة والعملية والفخامة، وتتميز بمواد عالية الجودة، ولمسات معدنية متكاملة، وتصميم متناسق للوحة العدادات والأبواب، والمواد الفاخرة مثل الجلد الأصلي للمقاعد وعبر المقصورة مع أنسجة منقوشة وناعمة، مما ينتج مظهرًا فاخرًا. وتنساب الخطوط الأفقية للوحة القيادة نحو الأبواب، مما يحيط الركاب بإحساس من الاحتواء والراحة، بينما تندمج شاشة الوسائط المتعددة بشكل سلس لتوازن بين الأناقة والعملية.

وإضافةً إلى ذلك، تضم المقصورة الداخلية ميزات متقدمة تهدف إلى تحسين تجربة القيادة لجميع الركاب، والتي تشمل شاشة الوسائط المتعددة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس ومتوافقة مع نظامَيْ أجهزة الهواتف الذكية Apple CarPlay® وAndroid Auto™، وشاشة ملونة للعدادات مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي (HUD)، ومرآة رؤية خلفية رقمية، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، ونظام صوت محيطي (JBL) مكون من 9 مكبرات صوت، وسقف بانورامي، ومقاعد أمامية مهواة وقابلة للضبط كهربائيًا، ومقاعد خلفية قابلة للتقسيم والإمالة بنسبة 60/40.



وكما هو الحال في طرازات تويوتا كافة، تبقى السلامة في مقدمة أولويات سيارة تويوتا كامري الجديدة، مما يُشعِر السائق والركاب بالطمأنينة وراحة البال. فبفضل نظام "تويوتا سيفتي سينس" المتطور (TSS3)، تضم السيارة باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم (PSC) المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من السيارات والمشاة والدرّاجات الهوائية والنارية، إلى جانب نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)، ونظام الحفاظ على المسار (LDA).



علاوة على ذلك، جُهِّزَت سيارة تويوتا كامري الجديدة بنظام مساعدة للخروج الآمن (SEA) الذي يستخدم نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) للمساعدة في الحد من وقوع الحوادث من خلال الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات خلف السيارة، إذ يقوم تلقائيًا بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا حاول أحد الركاب فتحه، وذلك لتجنب الاصطدامات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تضم السيارة ستة وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام الفرامل مانعة الانغلاق (ABS) مع مساعد الفرامل (BA)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ونظام دعم ركن السيارة بالمكابح (PKSB)، ونظام التحكم في بدء القيادة (DSC)، ونظام شاشة الرؤية البانورامية (PVM)، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

تتألق تويوتا كامري هايبرد الجديدة بسبعة ألوان رائعة، هي: ميكا الأبيض البلاتيني اللؤلؤي، والفضي المعدني، والمعدني الثمين، وميكا الأسود الراقي، والأحمر 3، بالإضافة إلى اللونين الجديدين البرونزي الثمين وميكا الأزرق الداكن. أما من الداخل، فهي متوفرة بثلاثة ألوان: البيج الفاتح "Fromage" والأسود والبني المصفر.