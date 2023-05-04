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الخميس، 04-05-2023 09:28 ص

"الكاش ما بزعّلكاش" إطلاق حملة جوائز حسابات توفير بنك الإسكان لعام 2023

Housing Bank -Head Quarter Amman


الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان عن حملته السنوية الجديدة لجوائز حسابات التوفير تحت عنوان "الكاش ما بزعّلكاش"، والتي تعتمدلهذا العام على الجوائز النقدية وبقيمة إجمالية تقارب مليون ونصف المليون دينار، لتكون كعادتها واحدة من أكبر حملات الجوائز في السوق المصرفية المحلية من حيث مجموع عدد الرابحين ومجموع قيم الجوائز.
وتقوم فكرة الحملة على تقديم جائزة أسبوعية لعملاء البنك من أصحاب حسابات التوفير المؤهلين للاشتراك بالجوائز ممن لا تقل أرصدة حساباتهم عن 100 دينار، بواقع 50 رابح أسبوعياً لكل منهم 500 دينار، بالإضافة لجوائز تقدم في شهر أيار وتموز وآب وتشرين الأول وتشرين الثاني لمن لا تقل أرصدة حساباتهم عن 100 دينار، بواقع 5 رابحين في كل شهر لكل منهم 5 آلاف دينار، هذا فضلاً عن 4 جوائز تقدم في شهر حزيران وشهر أيلول بواقع رابحين في كل شهر لكل منهما 50 ألف دينار، وجائزة نهاية العام تقدم لـ 5 رابحين بواقع 50 ألف دينار لكل منهم.
وبإمكان العميل ربح أكثر من جائزة في الحملة التي تقدم جوائزها لأكثر من 1600 رابح ضمن سحوبات مستمرة على مدار العام.
ويهدف البنك من خلال حملته الجديدة (الكاش ما بزعّلكاش) إلى تشجيع العملاء الحاليين والمستقبلين على سلوك الادخار في حسابات التوفير الخاصة بهم، ومنحهم الفرصة للفوز بجوائز البنك النقدية المتنوعة.

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واعتاد بنك الإسكان على إطلاق حملات جوائز حسابات التوفير الموجهة لخدمة عملائه، وتشجيعهم على اعتماد برامج تحفيزية للادخار وتنمية أرصدة حساباتهم القائمة، وبشكل سنوي، اعتباراً من عام 1977.

 




 

 


 

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