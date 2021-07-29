الكشف عن جالاكسي: استعد لمعرفة المزيد

الوكيل الاخباري - نعيش في زمن يشهد تغيرات متسارعة، حيث تظهر التحولات السريعة التي تطال ثقافة العمل، إلى جانب ظهور تقنيات الاتصال المتطورة.

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وهناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى الاعتماد على الأجهزة المحمولة المرنة ومتعددة الاستخدامات، والتي يمكنها مواكبة الإيقاع السريع لحياتنا، حتى نتمكن من تحقيق أقصى استفادة ممكنة في كل لحظة، والاستمتاع بها في نفس الوقت.



ويسرنا التوجه إليك بهذه الدعوة للانضمام إلى سامسونج في 11 آب 2021 في حدث "الكشف عن جالاكسي"Galaxy Unpacked من أجل التعرف على الفصل التالي من ابتكارات الأجهزة المحمولة المصممة من أجل مساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة في حياتك، بغض النظر عن مكان وجودك.

وسيتم بث هذا الحدث مباشرة على قناة https://www.youtube.com/samsung، وذلك في تمام في تمام الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت الأردن)، آملين منك متابعتنا للحصول على نظرة عن قرب حول أحدث أجهزة جالاكسي.



الفكرة العامة

انضم إلى سامسونج في 11 آب 2021 لاكتشاف الفصل التالي من رحلة ابتكار الأجهزة المحمولة.



تويتر

استعد لتكشف عن عالمك القادم مع جالاكسي في 11 آب 2021.



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