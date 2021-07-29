الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الخميس 29/7/2021

وزير الزراعة يشارك باجتماع تحضيري لقمة النظم الغذائية في روما

الضمان لـبرنامج الوكيل : مذكرة تفاهم قريبا مع ترخيص السواقين

أمانة عمان : 4370 راكباً عدد مستخدمي الباص السريع الأربعاء

ندوة افتراضية في السفارة الصينية لبحث تعزيز العلاقات بين الأردن والصين

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. شركة توزيع الكهرباء تستجيب

أسعار الذهب الخميس 29/7/2021

أبو قديس يوجه بتطبيق أوامر الدفاع بحق المخالفين في جميع مديريات التربية

رئيس مركز صحي ماركا : يجب إجراء فحص كورونا حتى لمتلقي الجرعتين

إدارة السير: لا تهاون مع أي شخص يستخدم مسار الباص السريع

عاجل

الضمان لـبرنامج الوكيل : مذكرة تفاهم قريبا مع ترخيص السواقين

الخميس، 29-07-2021 09:17 ص

الكشف عن جالاكسي: استعد لمعرفة المزيد

2021 2H_Invite_16-19_2560x1440


الوكيل الاخباري - نعيش في زمن يشهد تغيرات متسارعة، حيث تظهر التحولات السريعة التي تطال ثقافة العمل، إلى جانب ظهور تقنيات الاتصال المتطورة.

اضافة اعلان

 

وهناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى الاعتماد على الأجهزة المحمولة المرنة ومتعددة الاستخدامات، والتي يمكنها مواكبة الإيقاع السريع لحياتنا، حتى نتمكن من تحقيق أقصى استفادة ممكنة في كل لحظة، والاستمتاع بها في نفس الوقت.

ويسرنا التوجه إليك بهذه الدعوة للانضمام إلى سامسونج في 11 آب 2021 في حدث "الكشف عن جالاكسي"Galaxy Unpacked من أجل التعرف على الفصل التالي من ابتكارات الأجهزة المحمولة المصممة من أجل مساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة في حياتك، بغض النظر عن مكان وجودك.

 

وسيتم بث هذا الحدث مباشرة على قناة https://www.youtube.com/samsung، وذلك في تمام في تمام الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت الأردن)، آملين منك متابعتنا للحصول على نظرة عن قرب حول أحدث أجهزة جالاكسي.

الفكرة العامة
انضم إلى سامسونج في 11 آب 2021 لاكتشاف الفصل التالي من رحلة ابتكار الأجهزة المحمولة.

تويتر
استعد لتكشف عن عالمك القادم مع جالاكسي في 11 آب 2021.

وسوم البحث
دعوة الكشف، الكشف عن جالاكسي، الكشف عن سامسونج، حدث الكشف 2021، الكشف عن سامسونج.

الكلمات المفتاحية الوصفية
الكشف عن جالاكسي، الكشف عن سامسونج، حدث الكشف عن جالاكسي 2021، الكشف عن سامسونج، الكشف عن أجهزة سامسونج القابلة للطي، الكشف عن أجهزة جالاكسي القابلة للطي، أجهزة سامسونج القابلة للطي، أجهزة سامسونج جالاكسي القابلة للطي، أجهزة الهاتف الذكية القابلة للطي، أجهزة جالاكسي التي يمكن ارتداؤها، "جالاكسي زد فليب"، جالاكسي زد فولد"، "جالاكسي فليب"، "فليب"، "فولد"، ساعة جالاكسي"، سماعات الأذن، سماعات الأذن من جالاكسي.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-07-28 at 12.45.52 PM

المناصير للزيوت والمحروقات تفتتح محطة وقود جديدة تابعة لها في عمان

www

السالم: ارتفاع صافي أرباح كابيتال بنك النصف سنوية إلى 24 مليون دينار ولتصل الى 43 مليون دينار

MC55W

مَعهد باستور دو ليل يؤكد فعاليّة أجهزة شَركة دايكن لتَنقية الهواء في القضاء على فيروسات الجهاز التنفسي

Pressphoto 3

إدراج الرئيس الفخري لمجموعة هيونداي موتور في قاعة مشاهير السيارات

Capture

استرخ وودع التوتر واقضِ وقتًا ممتعًا مع أكثر الألعاب إثارة في متجر تطبيقات AppGallery

Approved Photo

سمو الأميرة غيداء طلال تكرّم بنك الإسكان لرعايته لجائزة مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين